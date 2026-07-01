UDALE SE BOGATO, PA SE RAZVELE I NAŠLE JOŠ BOGATIJE MUŠKARCE: Sve snove su im ostvarili, jedna u 44. godini čeka šesto dete (FOTO)

Upoznajte žene koje su zamenile jednog bogatog muškarca za drugog još bogatijeg, otkrivajući tajne njihovih veza i uspeha.

Zašto se čini da nekima sve ide od ruke, dok drugi stalno ostaju praznih šaka? To pitanje se neminovno nameće svaki put kada se pojavi priča o ženi koja iznova osvaja pažnju, moć i privilegiju – često uz partnera koji je bogat, uspešan i, po nepisanom pravilu, poželjan. Umesto divljenja, za njom se gotovo uvek podiže talas osuda i sumnji: komentari o njenom izgledu, motivima i „pravim razlozima“ njenog uspeha. U takvoj atmosferi retko ima mesta za podršku ili razumevanje, a još ređe za iskrenu radost zbog tuđe sreće. Ipak, postoje žene koje kao da uvek iznova dobijaju „dobitnu kombinaciju“ – i upravo one najviše intrigiraju javnost.

Daša Žukova (prvi muž - Roman Abramovič, drugi - Stavros Niarchos)

Daša Žukova je prava „zlatna“ devojka, ali i pametna i skromna. Ne bi se svi složili da je lepotica, ali, kako kažu, o ukusu se ne raspravlja.

Daša je uvek imala dobar život: rođena je u bogatoj porodici, stekla je odlično obrazovanje i nije bila umešana ni u kakve skandale čak ni tokom svoje burne mladosti. Svi njeni prijatelji i oni koji rade sa njom primećuju njene besprekorne manire — iako je lako mogla biti hirovita kao razmažena princeza. Ali ne, naša Daša je mirna i pronicljiva, pažljiva i zahvalna, poštuje tuđu privatnost i ljubomorno čuva svoju. Takođe zna kako da svoje lične stvari zadrži za sebe.

Takva devojka vredi zlata, pa postoji dugačak red ljudi željnih da joj se udvaraju. Međutim, kastingu obično prisustvuju bogati muškarci.

Daša je upoznala „velikog i strašnog“ Romana Abramoviča na utakmici Čelsija, njegovog bivšeg kluba, u Barseloni. Susret se završio razvodom oligarha od njegove druge supruge. Daša je takođe okončala svoju tadašnju vezu sa zgodnim teniserom Maratom Safinom

Par se venčao 2008. godine, ali je prestao da krije ovu činjenicu tek mnogo godina kasnije. Uglavnom su izbegavali da pričaju o svom porodičnom životu, što je, naravno, podstaklo mnoštvo glasina. Ali ljudi poput Žukove i Abramoviča ne obraćaju pažnju na tračeve.

Abramovič joj ostvario san

Daša je sanjala o sopstvenoj galeriji savremene umetnosti – san koji je Roman ostvario. Takođe je rodila sina i ćerku. Godine 2013, kada se Leja rodila, kružile su glasine o raskidu, ali par je, kao i obično, ostao nem. Nekoliko godina kasnije, objavili su saopštenje: „Doneli smo tešku odluku da se rastanemo, ali ostajemo bliski prijatelji, roditelji dvoje divne dece i partneri u projektima koje smo zajedno započeli i razvijali.“ I to nisu bile samo standardne izjave: Roman Arkadijevič i Daša su zaista ostali prijatelji i nisu zaboravili svoju drugu ideju – Muzej Garaža.

Drugi brak sa još većim zavodnikom

Zgodan, lepo vaspitan, naslednik prestižnog porodičnog imena i ogromnog bogatstva — to je sve on, Stavros Niarhos. Pravi je ženskaroš: tokom 2000-ih, imao je afere sa najzgodnijim devojkama. Paris Hilton, Lindzi Lohan, Meri-Kejt Olsen — svi su pali u kandže ovog šarmantnog Grka, koji je sve osvajao svojom harizmom.

Zatim je usledila sedmogodišnja romansa sa manekenkom Džesikom Hart, za koju su mnogi očekivali da će se završiti brakom. Čak su je i zaprosili, ali onda je, neočekivano, stigla objava o njihovom raskidu.

I baš u tom trenutku, kada su se putevi Daše Žukove i Romana Abramoviča razišli.

U tom momentu već nekoliko godina su bili prijatelji često su se sastajali na privatnim večerama, ukrštali na izložbama i družili se u istim grupama (zajednička veza bila je Stavrosova sestra i Dašina prijateljica Evgenija Niarkos).

Nimalo po pravilima savremenog sveta — bez glasnih objava, priznanja na društvenim mrežama ili zajedničkih naslovnica sjajnih časopisa — mladi ljudi su počeli da se zabavljaju.Samo Žukova i Niarkos, njihov verni prijatelj Derek Blasberg i još nekoliko bliskih ljudi znaju tačno kada se to dogodilo.

NJihovo prvo javno pojavljivanje dogodilo se u maju 2018. godine, a oko godinu dana kasnije, Daša je zaprošena. Nisu prijatelji (koji su dobri u ćutanju) otkrili tajnu mlade i mladoženje, već osoblje njujorškog restorana „Crveni petao“, gde se slavila prosidba. Imali su privatno venčanje u oktobru, a tri meseca kasnije, organizovali su raskošnu proslavu. Par izgleda sjajno zajedno i, sigurni smo, veoma je srećan.

Marta Ortega Perez (prvi muž - Serhio Alvarez Moja, drugi - Karlos Toreta)

Kada opisuju Martu, novinari često stavljaju reč „lepa“ pod navodnike. Da, u 21. veku, i da, čak i u tolerantnoj Evropi. Iako je Marta tamo veoma voljena. Ona ne rasipa novac svojih roditelja (njen otac je vlasnik Inditeksa, koji uključuje Zaru, Beršku, Uterkve, Masimo Duti i druge) i vredno radi. Ne zloupotrebljava svoj privilegovani položaj, iako bi mogla. Poštuje ljude i ne deli ih na one dostojne i one koji nisu dostojni njene pažnje: sa interesovanjem sluša i svoju prijateljicu kraljicu Leticiju i zaposlenu u Zari. Obožava životinje (posebno konje), a to uvek doprinosi lepoti osobe. Lludi je vole i zato što im to daje povod da razgovaraju o njenom ličnom životu: Marta je bila udata dva puta, i oba puta, kao što možete pretpostaviti, za vrlo imućbe muškarce.

LJubav prema konjima je spojila Martu i njenog prvog muža, konjanika Serhija Alvareza Moju. U to vreme, on je bio šampion broj jedan u preskakanju prepona u zemlji. Iako Serhiova primanja nisu bila uporediva sa prihodima porodice Ortego, on je i dalje bio prilično bogat — bogatstvo nije stekao toliko pobedama u trkama koliko porodičnim poslom: zajedno sa braćom i ocem, uzgajao je konje i prodavao ih bogatim ljudima. Jedna transakcija je mogla dostići tri miliona evra.

Zgodni muškarac sa holivudskim osmehom i uskim belim trikoom odmah je osvojio srce ćerke najbogatijeg čoveka u Španiji. Venčanje se održalo u kapeli Paso de Droso u Anseizi — istom mestu gde se Amansio Ortega venčao sa svojom drugom ženom, Florom Perez. Medeni mesec, povratak u domovinu i novi početak kao para — njihov život se odvijao po klasičnom scenariju. Uprkos svemu tome i rođenju sina koga obožavaju oba roditelja, Marta smatra svoj prvi brak neuspehom. I ne stidi se da to prizna.

Ponovo se zaljubila u čoveka koji radi sa najvećim lepoticama

Godinu i po dana nakon razvoda, koji je, na čast obe strane, bio prijateljski, Marta se ponovo zaljubila. Prepustila se tom osećaju sa svom strašću, i mi je savršeno razumemo: njen izabranik, Karlos Toreta, očarao bi svakoga. On je u svetu mode, radi sa nekim od najlepših žena na svetu (uključujući Adrijanu Limu i Kendal DŽener), ali ima oči samo za Martu i uvek je spreman da mu se pridruži u šopingu (njegov otac je dizajner Roberto Toreta, a Karlos je navikao na kupovinu i probe još od detinjstva).

Zahvaljujući svom ocu, čovek ima veoma pristojan bankovni račun, koji aktivno dopunjava visokom platom kao uspešan model buker.

Počeli su da se zabavljaju u jesen 2016. godine, objavili su veridbu u martu 2018. godine i imali su prelepo venčanje devet meseci kasnije. Ovog puta, mlada je odlučila da prekine tradiciju i prošetala je do oltara ne u beloj haljini, već u ružičastoj suknji i bluzi sa visokim izrezom. Takođe je naručila još tri venčanice.

Natalija Vodjanova (prvi muž - grof Džastin Portman, drugi - naslednik miliona Antoan Arno)

Da li je mlada stanovnica Nižnjeg Novgoroda, prodajući banane i krompir na lokalnoj pijaci, mogla da zamisli da će jednog dana postati supruga pravog britanskog aristokrata, a zatim dobiti prosidbu od neodoljivog francuskog milionera?

„Ruska Pepeljuga“ je imala toliko sreće da je u svojoj priči imala dva zgodna princa, sa kojima je rodila petoro šarmantne dece. I iako je njen prvi muž bio alkoholičar (klasičan slučaj za modernog nezaposlenog aristokrata), a drugi stidljiv, neodlučan muškarac koji je nije poljubio ni na prvom ni na drugom sastanku, bila je srećna sa obojicom. Ali zašto je bila srećna? Ali hajde da idemo korak po korak.

Nataša je upoznala lorda Portmana, mlađeg brata milijardera viskonta Kristofera Portmana, na zabavi povodom Nedelje mode nakon svoje desete revije tog dana. Džastin je bio tamo nadajući se da će se dobro provesti sa jednom od manekenki. I tako je i učinio – ruska lepotica je ostavila trajan utisak na njega ne samo svojim plavim očima već i svojim temperamentom: hladno ga je ignorisala kada bi joj se približio.

Sledećeg jutra, probudivši se, kako i dolikuje aristokrati, oko ručka, počeo je da traži Natalijin broj. I tako je sve počelo.

Svadbeno slavlje održano je u Peterhofu, uz prisustvo medveda i Roma, oduševljavajući strane goste neopisivo. NJihov život je mnogima izgledao kao bajka, ali nije bio. Čak ni rođenje troje dece nije ojačalo brak: par se rastao. Natalija nikada nije javno pokazivala svoj prljavi veš, a tek nekoliko godina kasnije mediji su saznali da su problemi sa pićem lorda Portmana i nedostatak pravog posla bili uzrok porodičnog raskola. Razišli su se, ali su uspeli da održe manje-više normalan odnos.

Danas je Džastin ponovo muž i otac. NJegova bivša žena je takođe udata.

Odmah nakon razoda javio se novi udvarač

Antoan nije gubio vreme, te joj je pisao čim je čuo da se razvodi.

„Pročitao sam da se razvodi i napisao sam joj da pitam da li bismo mogli da se vidimo“, rekao je Antoan za W Magazine 2017. godine.

Ovaj prelepi par je zajedno više od deset godina, a pre samo šest godina najstariji sin milionera Bernara Arnoa odlučio je da ih zaprosi.

Prvog januara 2020. godine, Natalija je objavila fotografiju sa Antoanom na društvenim mrežama, noseći taj isti prsten na istom prstu. U intervjuu za časopis „Elle Spain“, supermodel je priznala da ju je voljeni zaprosio godinu dana ranije, na njen 37. rođendan.

godini. Natalija i francuski biznismen Antoan, inače sin osnivača konglomerata LVMH, jednog od najbogatijih ljudi današnjice i izvršni direktor kompanije Christian Dior, venčali su se u Parizu 2020. godine, usred pandemije koja im nije dozvolila da prirede spektakularno venčanje kakvo su planirali. Natalija sada čeka svoje šesto dete u 44.

(Stil)

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