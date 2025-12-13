"UVEK ĆU ŽALITI ŠTO SAM JE POVREDIO": Prava istina o odnosu Entonija Hopkinsa i ćerke koju je napustio

Entoni Hopkins je ćerku Abigejl dobio u braku s prvom suprugom, Petronelom Barker.

Jedan od najvećih glumaca svih vremena, Entoni Hopkins poznat je kao filmski genije, ali iza kamere nije imao bajne odnose. Danas 87-godišnji oskarovac, progovorio je o temi koju je decenijama izbegavao - svom narušenom odnosu s ćerkom Abigejl, svojim jedinim detetom koje je dobio u prvom braku.

NJihov odnos godinama je bio obavijen tišinom, nagađanjima i tabloidnim pričama, ali Hopkins je u svojim novim memoarima "We Did OK, Kid" prvi put otvoreno priznao koliko ga ta rana boli.

Hopkins je Abigejl dobio u braku s prvom suprugom, Petronelom Barker. Međutim, brak je brzo pukao, a glumac odlazi iz porodice dok je devojčica bila još beba.

"Uvek ću žaliti što sam je povredio kada sam napustio porodicu, iako i danas verujem da nisam imao izbora", napisao je u knjizi čije delove je preneo "People". Naravno, Abigejl mu nikada nije u potpunosti oprostila napuštanje, a glumac je, kako sam tvrdi, razume.

Za današnje odnose krivi svoju zavisnost od alkohola, za koji je rekao da je "izvukao na videlo njegovu zversku stranu."

Godinama je njihov odnos bio okružen glasinama od tvrdnji da ju je odbacio do bizarnih priča o tome da ju je "navodno uveo u zavisnosti", ali Hopkins sve negira.

"Otuđenje se pojavljivalo u tabloidima na grozan način. Nije bilo istine u pričama da sam je odbacio ili uveo u droge", poručio je Hopkins, dodavši kako je zbog svega godinama odbijao da javno govori o ćerkama, ali priznaje da su ga neke sopstvene izjave kasnije proganjale.

Posebno ga proganja intervju iz 2018, u kom je na pitanje o ćerki i potencijalnim unucima hladno odgovorio: "Nemam pojma. LJudi se raziđu. Ne zanima me."

Tek pisanjem knjige shvatio je koliko je to hladno od njega, te se pokajao.

"To je bila hladnoća mog dede. Moj instinkt je uvek bio: idi dalje, ne osvrći se. To nije izgovor, ali to je moja tvrdokornost", poručio je u knjizi, dodavši: "Nadam se da zna da joj želim dobro, da bude srećna i da su vrata uvek otvorena."

Glumac živi u miru sa suprugom Stelom Arojev, s kojom je u braku od 2003. godine. Kaže da mu je ona donela stabilnost, treznost i novi pogled na život. S druge strane, danas 57-godišnja Abigejl bavi se glumom i komponovanjem, a 2024. je objavila kratki dokumentarni film o svojoj borbi s trećim stadijumom raka debelog creva. Svoju borbu je podelila je i na društvenim mrežama.

