VILIJAMU JE PREKIPELO: Hari snima dokumentarac o Dajani, a Megan želi da bude deo projekta

Princ Vilijam je navodno frustriran jer Hari već dugo pokušava da prisvoji Dajanino nasleđe, a snimanje dokumentarca o njihovoj majci verovatno je jedan od razloga zbog kojih se mlađi brat sa porodicom vratio u Englesku.

Kako tvrdi Ričard Kej, urednik Daily Maila i nekada veliki prijatelj pokojne lejdi Dajane, princ Vilijam sada navodno „kipti od besa“. Kej, koji je veoma upućen u događaje unutar kraljevske porodice, tvrdi da Hari snima novi dokumentarni film o svojoj majci Dajani, princezi od Velsa.

Navodno princ Hari (41) razgovara sa prijateljima svoje pokojne majke u pokušaju da snimi film o njoj, koji bi trebalo da bude prikazan sledeće godine, kada se obeležava 30 godina od njene smrti. Prema Kejovim tvrdnjama, upravo bi to mogao biti jedan od razloga zbog kojih se Hari sa porodicom vratio u Ujedinjeno Kraljevstvo.

Povratak Harija, njegove supruge Megan Markl i njihove dece, princa Arčija i princeze Lilibet, u prinčevu domovinu izazvao je veliko iznenađenje, posebno jer je njihov dolazak najavljen svega nekoliko nedelja ranije. Porodica je u Veliku Britaniju stigla 26. avgusta, a kralj Čarls je, navodno, o njihovim planovima obavešten samo tri dana pre nego što je javnost saznala za njih.

Govoreći u emisiji „Palace Confidential“, Ričard Kej, urednik Dejli Mejla i kraljevski stručnjak, rekao je da je Hari stupio u kontakt sa nekim od starih prijatelja svoje pokojne majke kako bi ih pridobio za učešće u novom dokumentarnom filmu.

„Dajana je poslednjih deset godina dominirala razmišljanjima i Vilijama i Harija. Rečeno mi je da je jedan od razloga Harijevog dolaska ovde snimanje televizijskog filma, njegovog sopstvenog filma, o njegovoj majci. Znam da je kontaktirao njene prijatelje i druge ljude koji su je poznavali i zamolio ih da učestvuju“, rekao je Kej.

Kej je istakao da ljudi često povezuju Harija sa Dajanom, ali je podsetio da je ona bila majka dvojice sinova.

„Vilijam je podjednako sin svoje majke kao i Hari, a Hari je pokušavao da prisvoji Dajanino nasleđe za sebe, što je Vilijama veoma frustriralo. Mislim da ćemo još više gledati ovo pitanje pokušaja korišćenja Dajane, brenda Spenser i imena Spenser kako bi se odvojio od kuće Vindzor“, naveo je nekadašnji Dajanin prijatelj.

Za sada nije poznato kako Vilijam zaista reaguje na navode o ovom projektu, ali se može pretpostaviti da nije oduševljen idejom da njegov brat snima dokumentarac o njihovoj majci. Posebno bi mogla da bude sporna činjenica ukoliko se obistine glasine da će naratorka u filmu biti Harijeva supruga Megan Markl, sa kojom njegov brat već godinama ima veoma napet odnos.

Ukoliko Hari zaista realizuje ovaj projekat, film bi mogao da privuče ogromnu pažnju javnosti, posebno jer će se naredne godine obeležiti tri decenije od Dajanine smrti.

(Gloria.hr)

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