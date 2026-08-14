ZA 3 STVARI U KUHINJI NE TREBA KORISTITI PLASTIČNU FOLIJU: Imaće više štete nego koristi

Plastična folija, poznata i kao providna folija, često se koristi za hermetičko zatvaranje hrane i prekrivanje tanjira sa ostacima hrane. Ipak, postoje situacije u kojima je bolje koristiti odgovarajuću alternativu.

Kao što i sami znate, plastika nije uvek "najsrećnije" rešenje i kad god ste u prilici, trebalo bi da je izbegavate.

Ne koristiti na visokim temperaturama

Plastična folija može da izdrži određene niske temperature, ali se na visokim temperaturama može istopiti. Zato se ne preporučuje njena upotreba u fritezi na vruć vazduh, tosteru, rerni ili na ringli.

Ipak, postoje recepti u kojima se plastična folija koristi u rerni na niskoj temperaturi, odnosno oko 100 °C ili nižoj. Većina plastičnih folija dostupnih na tržištu topi se na temperaturama između 100 °C i 120 °C, u zavisnosti od proizvođača.

Ako recept predviđa upotrebu plastične folije u rerni, potrebno je proveriti oznaku na ambalaži i koristiti onu koja je označena kao pogodna za mikrotalasnu pećnicu.

U mikrotalasnoj pećnici folija mora biti pravilno postavljena

Plastična folija može da se koristi u mikrotalasnoj pećnici, ali samo uz poštovanje određenih pravila.

Pre svega, potrebno je koristiti foliju koja je namenjena za upotrebu u mikrotalasnoj pećnici. Folije koje nisu predviđene za ovu namenu mogu biti osetljivije na visoke temperature i sklonije topljenju. U tom slučaju hemikalije iz plastike mogu dospeti u hranu.

Važno je i da plastična folija ne dodiruje hranu, naročito onu sa visokim sadržajem masti i ulja. Takva hrana se brže zagreva, što povećava rizik od topljenja folije.

Foliju takođe treba ostaviti malo otvorenu kako bi para mogla da izlazi. Zarobljena para može da istopi plastiku, pa čak i da izazove pucanje hrane ili posude u mikrotalasnoj pećnici.

Američko ministarstvo poljoprivrede (USDA) navodi da je korišćenje plastične folije u mikrotalasnoj pećnici bezbedno pod uslovom da se koristi folija namenjena za tu svrhu, da između hrane i folije postoji razmak i da jedan ugao posude prekrivene folijom ostane otvoren kako bi para mogla da izlazi.

Za one koji ne žele da koriste plastičnu foliju u mikrotalasnoj pećnici, kao alternativa mogu poslužiti poklopac za mikrotalasnu pećnicu ili okrenut tanjir ili činija.

Plastična folija nije dovoljna za čuvanje hrane u zamrzivaču

Plastična folija može da obezbedi hermetičko zatvaranje, zbog čega je korisna i za čuvanje hrane u zamrzivaču. Međutim, sam materijal je osetljiv na niske temperature.

Ako se meso pre zamrzavanja umota samo u plastičnu foliju, iako će biti hermetički zatvoreno, postoji mogućnost da pretrpi oštećenja usled smrzavanja. Zato je za dodatnu zaštitu potrebno koristiti još jedan sloj, poput aluminijumske folije ili kese za zamrzavanje sa zatvaračem.

(Klix)

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