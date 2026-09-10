Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

ZANOSNA PLAVUŠA PONOVO OČARALA SVE: Ta kosa, ta haljina... Pogledi su bili samo na njoj! (FOTO)

Pamela Anderson pokazala je još jedno senzualno izdanje koje je privuklo mnogobrojne poglede javnosti. Zaista, izgledala je kao prava diva.

1789027495_profimedia-1132994818.jpg
Foto: Profimedia/ Cifalŕ/NurPhoto, Shutterstock Editorial
Oglas

Filmski festival u Veneciji odavno je počeo, a brojne lepotice već su imale priliku da pokažu svoja najbolja izdanja. Među njima se našla i prelepa Pamela Anderson koja nas je odmah oduševila narandžastom toaletom, a potom i svedenim izdanjem u boji lavande.

Sudeći prema poslednjim fotografijama, tu se nije zaustavila, te je za premijeru filma "Place To Be" odlučila da ponese kreaciju koja odiše čistom elegancijom.

Foto: Profimedia/ Cifalŕ/NurPhoto, Shutterstock Editorial

Reč je o lepršavoj haljini u nebo plavoj boji koja je savršeno istakla njenu prirodnu lepotu, a cvetni uzorak na toaleti stavio je akcenat na njenu harizmatičnu pojavu i šarm koji godinama ne bledi.

Izdanju je dodala bele salonke s potpisom brenda Louboutina, a stajling je upotpunila lepo stilizovanom frizurom u valove i jedva primetnom količinom šminke - mnogi bi rekli da uopšte nije ni nosila šminku.

(Super žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas