ZANOSNA PLAVUŠA PONOVO OČARALA SVE: Ta kosa, ta haljina... Pogledi su bili samo na njoj! (FOTO)

Pamela Anderson pokazala je još jedno senzualno izdanje koje je privuklo mnogobrojne poglede javnosti. Zaista, izgledala je kao prava diva.

Filmski festival u Veneciji odavno je počeo, a brojne lepotice već su imale priliku da pokažu svoja najbolja izdanja. Među njima se našla i prelepa Pamela Anderson koja nas je odmah oduševila narandžastom toaletom, a potom i svedenim izdanjem u boji lavande.

Sudeći prema poslednjim fotografijama, tu se nije zaustavila, te je za premijeru filma "Place To Be" odlučila da ponese kreaciju koja odiše čistom elegancijom.

Foto: Profimedia/ Cifalŕ/NurPhoto, Shutterstock Editorial

Reč je o lepršavoj haljini u nebo plavoj boji koja je savršeno istakla njenu prirodnu lepotu, a cvetni uzorak na toaleti stavio je akcenat na njenu harizmatičnu pojavu i šarm koji godinama ne bledi.

Izdanju je dodala bele salonke s potpisom brenda Louboutina, a stajling je upotpunila lepo stilizovanom frizurom u valove i jedva primetnom količinom šminke - mnogi bi rekli da uopšte nije ni nosila šminku.

(Super žena)

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