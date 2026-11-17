Crni baršun nikada ne izlazi iz mode, ali Olivija Vajld pokazala je kako klasičnu eleganciju pretvoriti u pravi modni spektakl.

Američka glumica i rediteljka Olivija Vajld bila je među zapaženim gošćama 17. dodele nagrada Governors, održane u čuvenom Dolbi Teatru u Los Anđelesu. Iako je nedavno bila na meti negativnih komentara, Olivija je sada oduševila.

Za glamurozno veče odabrala je kreaciju modne kuće Valentino, koja je spojila klasičnu eleganciju i dramatične detalje.

Duga crna baršunasta haljina dugih rukava imala je dubok dekolte, dok je posebno upečatljiv bio donji deo sa slojevitim volanima koji su se završavali raskošnim šlepom.

Olivija je ostala verna crnoj boji, ali je zahvaljujući neobičnom kroju i efektnoj silueti izbegla monotoniju. NJeno izdanje bilo je jedno od onih koja privlače pažnju upravo zato što ne igraju na kartu previše detalja, već na upečatljiv dizajn.

Glumica, koju publika pamti po filmovima "Tron: Legacy" i "Don't Worry Darling", ujedno je i rediteljka, a na ovom događaju još jednom je pokazala sklonost ka odvažnim modnim izborima. Dekolte "do pupka" je bio glavna zvezda ovog autfita, a Olivija je samouvereno pozirala okupljenim fotografima, bez obzira na dešavanja koja je prate.

(Super žena)

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