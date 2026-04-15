Žika Jakšić prošao kroz pakao: Bend i brak mu se raspali, pa upao u dugove, a evo kako je uspeo da se izvuče

Poznati voditelj i producent Žika Jakšić otvoreno je govorio o teškim finansijskim i privatnim problemima sa kojima se suočio nakon prvog razvoda.

Iako su te okolnosti danas iza njega, period pun neizvesnosti, straha i velikog pritiska ostavio je snažan trag, a on i danas jasno pamti teret odgovornosti koji je tada nosio.

NJegov život se okrenuo naopačke nakon preseljenja u Štutgart, gde ga je u kratkom roku dočekao raspad braka i kraj muzičkog sastava.

- Nisam pao na nulu, pao sam ispod nule, to je bilo u razmaku od osam, devet meseci. Pre toga imam bend "Ritam srca", mi sviramo, super sve, živimo u Štutgartu, sinčić Andrija ima pet godina, trebalo je da pođe u školu, žena ima svoj posao, ona ostavlja svoj posao, ja ostavljam sve to, odlazim gore... Prolazi devet meseci, ja u Štutgartu nemam više brak, orkestar mi se rastura i 100.000 evra duga, a ja do tada nikad nikom nisam dinar dugovao. To je toliko opterećenje bilo za mene, pogotovo što dug nije bio na moje ime, već na ime tadašnje supruge. Na nju se vodio lokal jer ima nemačko državljanstvo, inače je iz naših krajeva - rekao je Žika.

"Upadneš u crnilo i teško je naći put"

Zbog činjenice da su nagomilani dugovi pali na teret njegove bivše supruge koju su poverioci proganjali, Jakšić je osećao stravičan pritisak prema porodici i sinu.

- Dete sada razvedenih roditelja, pritisak, banka juri nju, a na meni je odgovornost. Između nas je bilo puklo, već je bio ozbiljan haos. Upadneš u crnilo i onda je jako teško naći put da se izvučeš iz toga - objasnio je.

Egzistencijalni strah i srušeni snovi su ga noćima budili, a kroz suze je priznao kako je bol zbog te neizvesnosti bio nemerljiv.

- Sećam se, legnem noću, osećam strahove, to su strahovi od egzistencije, neizvesne budućnosti, od te neke neizvesnosti - on je jednak bolu. Imao sam faze gde sam se lomio u sebi, nisam mogao da verujem da mi se to dešava. Nisam mnogo imao pre toga, ali sam imao uspešan život, radostan i odjednom nema, srušio ti se ceo svet. Iza svake kiše ima sunca, ali iza svakog sunca neminovno dođe kiša. Ali to je život, to su periodi, bar moj život nikada nije bio ravan.

Pomoć prijatelja u najmračnijim danima

Jakšić se polako i postepeno izvlačio iz problema tek kada su mu pravi prijatelji pritekli u pomoć i pozajmili mu novac. Na tome im je doživotno zahvalan jer su verovali u njega kada je bio na samom dnu.

- Utvrdio sam da sam zdrav, mogao sam još uvek da se nasmejem i tada sam naučio da razlikujem tugu od očajanja. Napravio sam plan, hteo sam da pomognem ženi, tu mi je i dete, stari kum mi je poslao 20.000, pa mi je pomogao prijatelj iz Švajcarske, Tomaš, sa još 20.000. Jedan naš poznanik mu je tada rekao: "Tomaš, ti mu daješ 20.000 evra na zajam, bend se rastura, ko zna kad će da ti vrati", a on mu odgovara: "Ne mora da mi vrati, ja verujem da njemu, ako ikada bude mogao, on će da mi vrati". Naravno da sam vratio, Bogu hvala, tek posle četiri godine, ali sam vratio. To nikada neću zaboraviti - rekao je u emisiji "Šta sam tebi i ko sam sebi".

