Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

PRIBLIŽAVA SE JEDAN OD NAJVEĆIH HRIŠĆANSKIH PRAZNIKA: Evo zašto se Mala Gospojina proslavlja kao krsna slava

Mala Gospojina je praznik kojim se 21. septembra obeležava rođenje Presvete Bogorodice

1757844701_1726840032_127785_shutterstock-99560354_ls.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

U crkvenom kalendaru 21. septembar je obeležen crvenim slovom jer predstavlja jedan od najvažnijih praznika u hrišćanstvu - rođenje Presvete Bogorodice.

Koliko je to važan i velik praznik govori i činjenica da će majke upaliti sveću, spremiti slavsku trpezu i okupiti porodicu kako bi im Bogorodica zaštitila decu i kuću.

Ovog dana se ne rade teški fizički poslovi. Sve je podređeno molitvi i porodici. Dan je za decu, za veru i radost.

Greh je ne proslaviti i ne obeležiti ovaj veliki praznik. Zato iskoristite momenat da usporite i da se posvetite sebi, veri i porodici.

To je dan kada se u Nazaretu, u domu Joakima i Ane, rodila Sveta deva Marija. Po ocu i njegovim precima, bila je od carskog roda Davidovog, a po majci i njenim precima, od roda prvosvešteničkog.

Ana je kao starica rodila kćer Mariju, po blagoslovu Božijem. Ovaj dan se praznuje kao Mala Gospojina ili Mala Bogorodica. Velika Gospojina se slavi 28. avgusta, kada je praznik Uspenja Presvete Bogorodice. 

(Kurir)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas