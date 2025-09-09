Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

Nutricionisti upozoravaju da kafu nikada ne treba kombinovati sa ovom namirnicom

Važno je da znate kako pravilno da pijete kafu kako biste osetili sve njene benefite

1757424500_shutterstock_2473392115.jpg
Foto: Shutterstock
Oglas

Ispijanje kafe jedan je od omiljenih jutarnjih rituala. Mnogi lekari su proučavali delovanje kofeina na telo, a njihova mišljenja su različita. Ipak, većina se slaže u jednom, a to je način konzumacije omiljenog napitka.

Naime, smatra se da ako se kafa pravilno konzumira, ne može biti štetna i obrnuto. Gastroenterološkinja i nutricionistkinja Nuria Dianova otkrila je s kojim namirnicama se kafa ne slaže. Ovo su dva koja mnogi ljudi uzimaju uz ili nakon nje.

– Najgora kombinacija je kafa s čokoladom ili alkoholom – kaže Nuria.

Budući da kafa s čokoladom, kao i alkoholom, pomaže opuštanju donjeg ezofagealnog sfinktera, rezultat je gorušica, peckanje i vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak.

Čak i ako ne osećate nelagodu, s vremenom se mogu pojaviti znaci upale jednjaka, upozorava Dianova. Takođe, gastroenterolog ne preporučuje ispijanje kafe na prazan želudac.

Neko vreme nakon espresa, Dianova preporučuje da svakako popijete čašu vode kako biste nadoknadili tečnost u organizmu jer kafa ima diuretsko delovanje, prenosi story.hr.

(Blic Žena)

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas