Nutricionisti upozoravaju da kafu nikada ne treba kombinovati sa ovom namirnicom

Važno je da znate kako pravilno da pijete kafu kako biste osetili sve njene benefite

Ispijanje kafe jedan je od omiljenih jutarnjih rituala. Mnogi lekari su proučavali delovanje kofeina na telo, a njihova mišljenja su različita. Ipak, većina se slaže u jednom, a to je način konzumacije omiljenog napitka.

Naime, smatra se da ako se kafa pravilno konzumira, ne može biti štetna i obrnuto. Gastroenterološkinja i nutricionistkinja Nuria Dianova otkrila je s kojim namirnicama se kafa ne slaže. Ovo su dva koja mnogi ljudi uzimaju uz ili nakon nje.

– Najgora kombinacija je kafa s čokoladom ili alkoholom – kaže Nuria.

Budući da kafa s čokoladom, kao i alkoholom, pomaže opuštanju donjeg ezofagealnog sfinktera, rezultat je gorušica, peckanje i vraćanje želudačnog sadržaja u jednjak.

Čak i ako ne osećate nelagodu, s vremenom se mogu pojaviti znaci upale jednjaka, upozorava Dianova. Takođe, gastroenterolog ne preporučuje ispijanje kafe na prazan želudac.

Neko vreme nakon espresa, Dianova preporučuje da svakako popijete čašu vode kako biste nadoknadili tečnost u organizmu jer kafa ima diuretsko delovanje, prenosi story.hr.

(Blic Žena)