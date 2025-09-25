Oglas
KAFA U OVO VREME JE BLAGO ZA ORGANIZAM: Dijetetičari je tada posebno preporučuju

U koje vreme pijte kafu?

Foto: Shutterstock
Mnogi ljudi započinju dan šoljicom kafe, privučeni njenim aromatičnim ukusom i sposobnošću da pruži energiju i budnost. Ipak, kafa ima i jednu manje poznatu, ali veoma korisnu funkciju – može poboljšati probavu i olakšati pražnjenje creva, naročito ako se konzumira ujutro, tvrde stručnjaci.

Zašto je jutro najbolje vreme za kafu

Debelo crevo je prirodno najaktivnije u prvim satima nakon buđenja zahvaljujući cirkadijalnom ritmu tela. U tom periodu telo je „programirano“ da podstakne probavne procese, a ispijanje kafe ujutro sinergijski pojačava prirodne kontrakcije creva. To znači da šoljica kafe može olakšati redovno pražnjenje, a mnogi ljudi upravo to primete nakon jutarnje kafe.

Kofein u kafi stimuliše kontrakcije mišića u crevima, delujući kao prirodni laksativ. Ali nisu samo kofeinske varijante kafe korisne – čak i bezkofeinska kafa može podstaći probavu jer povećava lučenje želudačne kiseline. Pored toga, spojevi poput hlorogenske kiseline i melanoidina dodatno stimulišu motoričku aktivnost debelog creva, čineći probavu bržom i efikasnijom.

Praktični saveti – kada i kako piti kafu

Stručnjaci preporučuju da se kafa pije uz doručak, a ne na prazan želudac. Ovo smanjuje rizik od refluksa, nadutosti i drugih neprijatnih simptoma. Važno je i držati se rutine – creva najbolje reaguju na redovne navike, pa će jutarnja kafa uvek imati efekat. Osim toga, rano ispijanje kafe manje remeti san nego konzumacija kasno poslepodne, što je važno za osobe koje imaju problema sa uspavljivanjem.

Koliko kafe je sigurno?

Većina zdravih odraslih može bezbedno konzumirati do otprilike 400 mg kofeina dnevno, što odgovara oko četiri šoljice kafe. Važno je obratiti pažnju i na dodatke poput šećera i masnog šlaga, koji mogu smanjiti korisni efekat kafe na probavu, i izbegavati kasno popodnevno konzumiranje ako želite miran san.

(Stil)

