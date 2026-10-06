POVUKLA JE RUČNU U 68. GODINI: Čuvena glumica priznala da živi u celibatu i otkrila šta joj je dosadilo

Šeron Stoun je u 68. godini iskreno govorila o svom emotivnom životu i odluci da živi u celibatu.

Jedna od najpoznatijih holivudskih zvezda i nominovanih za Oskara Šeron Stoun progovorila je potpuno iskreno o svom emotivnom životu u 68. godini. Gostujući u podkastu "Breakdown", koji vodi glumica i zvezda serije "Teorija Velikog praska" Majim Bjalik, slavna umetnica otkrila je da već duže vreme nema partnera, ali i iz kojih razloga je odlučila da živi u celibatu.

Šeron Stoun i njena koleginica glumica su tokom razgovora otvorile niz tema, od neobičnih iskustava sa "vanzemaljskim kuglama" i glumačke karijere, pa sve do trenutne situacije u ljubavnom životu. Kada ju je voditeljka upitala kakva je zapravo kada voli i kako se ponaša u vezama, usledio je odgovor bez imalo zadrške:

- Ja sam zaista dobra devojka, ali dugo nisam bila u vezi. Bila sam dobra devojka lošim momcima, a bila sam dobra devojka i dobrim momcima - rekla je Šeron Stoun.

Od neobaveznih avantura do potrage za pravim saputnikom

Nakon godina uspona i padova na ljubavnom planu, legendarna glumica priznaje da trenutno prolazi kroz period bez emotivnih uspeha.

- Imala sam sreće, nisam imala sreće, a ponekad nisam imala baš nimalo sreće. Već prilično dugo nemam nikakve sreće. Već neko vreme živim u celibatu er sam došla do tačke u kojoj zaista želim da budem samo sa nekim do koga mi je stalo - bez zadrške objašnjava Šeron.

Ona je naglasila da su njena tri sina sada odrasla, najstariji Roan ima 26 godina, Lerd 21, a najmlađi Kvin 20 godina. U ovoj životnoj fazi, neobavezni odnosi više je ne privlače, te traži "nekoga ko će joj biti životni saputnik, a ne samo nekoga sa kim će imati se*s".

- To mi je pomalo dosadilo. Trenutno sam u fazi u kojoj uopšte nemam sreće - otkriva holivudska diva.

Ipak, na celibat ne gleda kao na poraz, već ga opisuje kao "fazu kroz koju morate biti spremni da prođete kako biste dobili ono što zaista želite".

Dva braka i pitanje o "velikoj ljubavi"

Podsećanja radi, poznata glumica iza sebe ima dva braka. Bila je u braku sa producentom Majklu Grinburgom od 1984. do 1990. godine, dok je sa novinarom Filom Bronstinom bila u braku od 1998. do 2004. godine. Sa Bronstinom je 2000. usvojila sina Roana, a nakon razvoda samostalno je usvojila još dva dečaka — Lerda 2005. i Kvina 2006. godine.

Na pitanje voditeljke da li je ikada imala veliku ljubav svog života, glumica je dala skromnu i iskrenu procenu:

- Imala sam ljubavi u životu, ali ne mislim da sam imala veliku ljubav svog života.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: