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MODNI SPEKTAKL KOJI JE ZAPALIO SVET: NJih dve su sinoć ukrale šou i napravile prizor o kojem svi pričaju (FOTO, VIDEO)

Vog revija na Nedelji mode u Milanu ostavila je sve bez teksta

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Foto: Profimedia/ Stefania M. D'Alessandro, Getty images
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Nedelja mode u Milanu počela je 22. septembra, a istog dana održana je i globalna revija Vogue World, koja je po peti put okupila predstavnike sveta mode i šou-biznisa. Tema revije, na kojoj su se pojavile najpoznatije ličnosti današnjice, bila je „Zanatstvo i čovečnost“. „Posebno je važno to učiniti sada, u doba veštačke inteligencije “, naglasila je Frančeska Ragaci iz Vogue Italia.

Događaj se održao u čuvenoj galeriji Viktor Emanuel II, a među gostima i izvođačima bile su Kardi Bi, Džidži Hadid, Arina Sabalenka, Irina Šejk, Dženifer Lopez i mnogi drugi. Fotografije se postepeno pojavljuju na društvenim mrežama, a mi delimo prve snimke.

Dženifer Lopez je stigla tačno na vreme. Bila je raspoložena da zablista te večeri i odlučila je da se prepusti svemu. Na telo je stavila impresivnu količinu blistavog losiona za telo, dijamantsku ogrlicu i haljinu Dolče i Gabana.

Gde god je moda i centar pažnje, tu je i Arina Sabalenka. Bivša svetska teniserka broj jedan nikada nije krila svoju ljubav prema centru pažnje i obožava da isprobava dizajnerske komade. Između mečeva, prepušta se kupovini i nedavno posećuje Nedelju mode dva puta godišnje – u Milanu i Parizu. Arina je takođe ambasadorka Gučija, tako da je kada joj je ponuđena prilika da se pojavi u Vogue World-u, odmah znala koji brend će nositi na pisti. Na svom instagram nalogu je objavila video na kojem se vidi kako "upija" smernice Irine Šajk pre početka revije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A na reviji slavna Irina Šajk hodala je poput kraljice modnih pista: iz kuka i dugim korakom.

Monika Beluči nije učestvovala u reviji, ali je došla da podrži svoju najstariju ćerku, Devu Kasel, koja je prošetala pistom zajedno sa profesionalnim manekenkama. Toliko o smeni generacija: pre četrdeset godina, njena majka je započela svoju manekensku karijeru u Milanu, a sada je njena ćerka ovde.

Pravo osveženje bio je sin Metju Mekonahija, Levi, koji je pokazao neverovatnu hraizmu na modnoj pisti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Hajdi Klum je skoro gola izašla na scenu uživajući u svojim oblinama koje je dobila tokom menopauze, dok je Dakota Džonson pokazala novu frizuru sa skraćenim šiškama.

 

(Stil)

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