AKO POSADITE OVU BILJKU CELO DVORIŠTE ĆE VAM MIRISATI NA VANILU: Jednostavno se održava i cveta sve do kasne jeseni

U slučaju da tražite biljku koja će vam tokom celog leta ulepšavati balkon i širiti prijatan miris, nemezija Vizli vanila je pravi izbor.

Ova nežna cvetnica ne zauzima mnogo prostora, a njeni sitni cvetovi u belim i krem nijansama ispuštaju miris koji podseća na vanilu — posebno u večernjim satima.

Za razliku od mnogih sezonskih biljaka koje brzo izgube cvet, nemezija može da cveta neprekidno sve do prvih hladnijih dana, što je čini jednom od najtraženijih biljaka za terase i male balkone.

Zašto je nemezija Vizli vanila toliko popularna

Glavni razlog njene popularnosti je kombinacija dugog cvetanja i prijatnog mirisa. Dovoljna je jedna saksija da prostor dobije potpuno novu atmosferu, naročito uveče kada se miris najviše oseća.

Ono što ovu biljku izdvaja jeste činjenica da ne zahteva dvorište — uspeva odlično u žardinjerama, visećim saksijama i manjim posudama, što je čini idealnom za gradske uslove.

Gde je posaditi da najbolje uspeva?

Nemezija najviše voli sunčana mesta. Balkon okrenut ka jugu ili zapadu pruža idealne uslove za njen razvoj. U takvim uslovima biljka ostaje kompaktna i bogato cveta.

Na senovitijim mestima može opstati, ali će cvetanje biti slabije, a stabljike izduženije.

Koliko vode joj je potrebno?

Jedan od ključnih faktora za uspešno gajenje je redovno zalivanje. Zemlja treba da bude stalno blago vlažna, ali ne natopljena. Tokom letnjih vrućina preporučuje se zalivanje svakodnevno, naročito u večernjim satima.

Ako se zemlja potpuno osuši, biljka može brzo prestati da cveta, a oporavak traje nekoliko dana.

Kako produžiti cvetanje do jeseni?

Da bi nemezija cvetala bez prekida, potrebno je povremeno orezivanje. Kada prvi talas cvetova prođe, biljku treba skratiti za otprilike trećinu. Ovaj jednostavan potez podstiče rast novih izdanaka i još bogatije cvetanje.

Pored toga, uklanjanje precvetalih cvetova i blago štipkanje mladih vrhova pomaže da biljka postane gušća i dekorativnija.

(Stil)

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