KO ĆE NASLEDITI OGROMNO BOGATSTVO DOLI PARTON? Iza sebe ostavila 450 miliona dolara

Nakon smrti Doli Parton, 25. avgusta u 80. godini života, postavlja se pitanje i ko će naslediti njeno ogromno bogatstvo.

To je složeno pitanje, prvenstveno zato što Doli i njen dugogodišnji suprug Karl Din nisu imali dece, a Din je preminuo u martu 2025. godine. Partonova je takođe posedovala izuzetno vrednu imovinu, od svog kataloga pesama do udela u „Dolivudu”.

U svojoj listi najbogatijih žena u Americi koje su same stekle svoje bogatstvo za 2025. godinu, „Forbs” je procenio vrednost imovine Doli Parton na približno 450 miliona dolara. Ovaj časopis je vrednost njenog kataloga od više od 3.000 pesama procenio na oko 120 miliona dolara.

Međutim, uprkos sve većim spekulacijama o nasledstvu Doli Parton, nijedan zvanični javni dokument o zaostavštini nije otkrio ko će tačno naslediti njeno bogatstvo.

To znači da su navodi koji sugerišu da će određeni brat ili sestra, sestričina, bratanica, sestrić, bratanac ili humanitarna organizacija sigurno naslediti njeno bogatstvo – preuranjeni i ne potkrepljeni dostupnim dokazima, piše Hola.

Poznato je da je Parton godinama razmišljala o planiranju raspodele svoje imovine. U intervjuu iz 2020. godine, koji prenosi časopis Parade, Parton je otkrila da sarađuje sa advokatom specijalizovanim za ovu oblast i naglasila koliko je važno da umetnici isplaniraju šta će biti sa njihovom imovinom nakon njihove smrti. Zbog toga je moguće da su značajni delovi njene imovine već bili smešteni u fondove (trastove) ili druge pravne strukture za upravljanje zaostavštinom, umesto da budu predmet uobičajene, javne ostavinske rasprave.

Doli Parton nije imala decu koja bi nasledila njenu imovinu. Ona je tokom godina otvoreno govorila o toj odluci, objašnjavajući da joj činjenica što nije postala majka pružila slobodu da se posveti karijeri i humanitarnom radu. Takođe je održavala izuzetno bliske odnose sa širom porodicom, uključujući sestričine, bratanice.

- Pošto nisam imala decu, a suprug mi je bio prilično samostalan, imala sam slobodu. Zato mislim da veliki deo mog celokupnog uspeha leži u činjenici da sam bila slobodna da radim - rekla je u emisiji kod Opre Vinfri.

Partonova potiče iz jedne od najpoznatijih porodica u svetu kantri muzike. Bila je jedno od 12 dece Roberta Lija Partona starijeg i Ejvi Li Parton.

