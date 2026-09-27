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NEOBIČNO IZDANJE DžENIFER LOPEZ: U ovome je retko vidimo - kruže snimci zbog kojih su se mnogi zapitali ko je (VIDEO)

Dženifer Lopez još jednom dokazuje da može da ponese sve.

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Foto: Profimedia/ Marco/ABACA
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Pojavila se sinoć na reviji modne kuće "Dolče i Gabana" tokom Nedelje mode u Milanu u neobičnoj odevnoj kombinaciji, a svi su odmah pomislili da je inspiraciju pronašla u seriji „Birmingemska banda” (Peaky Blinders).

Ova pevačica i glumica (57) privukla je pažnju noseći crni kačket, strukirano crno odelo, uz upečatljiv, blistav broš na reveru, a svemu je dodala i takođe crne kožne čizme do kolena. 

Dženifer, koja nikada ne pravi greške kada je moda u pitanju, svoja uobičajena glamurozna izdanja zamenila je smelim novim izgledom. Ona već dugo neguje blisku poslovnu saradnju i prijateljstvo sa luksuznom italijanskom modnom kućom „Dolče i Gabana”, pa je tako njeno pojavljivanje bilo sasvim očekivano, a uspela je i da privuče svu pažnju izgledom zbog koga je na prvi pogled nismo prepoznali. 

Već godinama se govori o njenom izgledu i trbušnjacima koji su sada već sastavni deo svakog njenog scenskog pojavljivanja. Ona ne krije u čemu je njena tajna i zapravo je vrlo jednostavno, doslednost zdravom načinu života. 

- Sve se svodi na zdravu ishranu, unos pravih namirnica, vežbanje i doslednost. Stalno to ponavljam. Sada mnogo vežbam sa tegovima, jer kako stariš – a sa tim treba početi još u tridesetim godinama – to postaje neophodno. To je važno jer, čak i ako voliš kardio treninge i želiš da budeš vitka, smršaš ili šta god već, upravo mišići sagorevaju masti. Kako starimo, gubimo mišićnu masu. Zato moramo da gradimo mišiće kako bismo zadržali mladalački izgled -  objasnila je za CBS Morning.
 

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