3 STVARI NE IDU UZ KAFU: Nikako ih ne treba kombinovati

Kafa i doručak deluju kao savršen spoj, ali neke namirnice uz ovaj napitak mogu da budu težak izbor za stomak.

Kod osetljivijih osoba određene kombinacije mogu pojačati kiselinu, nadimanje i nelagodu.

Evo tri namirnice koje je bolje izbegavati uz kafu.

Mleko u kafi: Nadimanje stomaka posle bele kafe

Prva na spisku je bela kafa, omiljeni doručak u mnogim domaćinstvima. Kod nekih odraslih osoba s godinama se smanjuje sposobnost varenja laktoze, pa se mogu javiti nadutost, gasovi i grčevi.

Kafa dodatno ubrzava rad creva, dok nesvarena laktoza može stvarati gasove.

Biljna zamena nije uvek rešenje. Neka sojina i zobena mleka sadrže zaslađivače koji takođe mogu izazvati nadutost, zato pogledajte deklaraciju.

Citrusi uz kafu: Limun, grejpfrut i pomorandža

Čaša ceđene pomorandže uz espreso deluje kao zdrav početak dana, ali kod osetljivog želuca ova kombinacija može da pojača tegobe.

Citrusno voće je kiselo, a kafa kod nekih ljudi dodatno podstiče lučenje kiseline, pa se mogu javiti peckanje i gorušica. Isto može važiti i za grejpfrut i limunadu, posebno ako ih pijete na prazan stomak.

Kafa sama po sebi podstiče lučenje kiseline, ali ne podjednako svaka. U radu objavljenom u časopisu „Journal of Agricultural and Food Chemistry“, istraživanje o uticaju različitih vrsta kafe na ćelije želuca pokazalo je da način prerade zrna menja koliko kiseline ćelije oslobode. Znači, nije svaka kafa jednako oštra prema stomaku.

Čokolada i kafa: Dobitna kombinacija za gorušicu

Kockica čokolade uz kafu deluje kao bezazlen ritual, ali kod nekih ljudi ova kombinacija može pogoršati gorušicu i refluks.

Kakao i kofein mogu opustiti mišić između jednjaka i želuca, pa se kiselina lakše vraća naviše. Masnija, posebno mlečna čokolada, može dodatno usporiti pražnjenje želuca.

Najviše problema može biti kada kafu i slatkiš uzmete rano ujutru, na prazan stomak. Probajte da kafu pomerite posle doručka i pratite da li se tegobe smanjuju.

Kada su kafa i želudac često u sukobu, a tegobe ne prolaze, nemojte ih mesecima ignorisati. Ako imate bol koji vas budi noću, naglo gubite težinu, teško gutate ili primetite krv, javite se lekaru.

Za početak, probajte sedam dana da kafu pijete bez mleka, citrusa i slatkiša, i to nakon obroka. Tako ćete lakše primetiti šta vam najviše smeta.

(Stil)

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