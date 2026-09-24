ŠTA JE TAJ-ČI HODANJE? Koracima do vitke figure

Taj-či hodanje je nežna a moćna vežba za sagorevanje kalorija posebno posle 50. godine.

Posle 50. godine pronalaženje aktivnosti koja je blaga prema zglobovima, efikasna i prijatna za vežbanje može biti izazov. Taj-či hodanje privlači pažnju jer spaja lagane pokrete, kontrolisano disanje i koncentraciju, a može doprineti boljoj ravnoteži, koordinaciji i pokretljivosti.

A šta je taj-či hodanje?

Taj-či hodanje zasniva se na principima tradicionalnog taj-čija i primenjuje ih tokom hodanja. Kombinuje spore i kontrolisane pokrete, pravilno disanje i pažnju usmerenu na svaki korak.

Cilj je da se telo nežno aktivira, poboljša ravnoteža i smanji napetost, uz istovremeno razvijanje bolje veze između tela i uma.

Kako pravilno vežbati taj-či hodanje?

Samjuel Kvin, menadžer obuke u zdravstvenoj organizaciji Nuffield Health, ističe da ovakav način hodanja može pomoći u poboljšanju držanja, fleksibilnosti i svesti o pokretima, uz manje opterećenje zglobova.

Za početak je najbolje postaviti realne ciljeve u pogledu trajanja i učestalosti vežbanja. Napredovanje treba da bude postepeno i prilagođeno fizičkoj kondiciji.

Kod taj-či hodanja brzina nije najvažnija. Mnogo su važniji kvalitet pokreta, pravilno držanje i disanje.

Zašto je taj-či hodanje korisno posle 50. godine?

Taj-či hodanje može imati nekoliko prednosti:

Bolja ravnoteža i stabilnost – kontrolisani pokreti mogu doprineti sigurnijem kretanju.

Veća pokretljivost – pažljivo izvođenje pokreta može pomoći u održavanju fleksibilnosti.

Podrška kontroli telesne težine – kao lagana fizička aktivnost doprinosi ukupnoj dnevnoj potrošnji energije.

Manje opterećenje zglobova – sporiji pokreti mogu biti pogodniji za osobe koje ne žele intenzivne treninge.

Manje stresa – kombinacija pokreta i kontrolisanog disanja može pomoći u opuštanju i smirivanju uma.

Važnije od brzine je da budete dosledni

Taj-či hodanje nije čarobni način za brzo sagorevanje kalorija, ali njegova prednost je u tome što je jednostavno, nežno i može se redovno praktikovati.

Za početak jeseni može biti dobar izbor za one koji žele da ostanu aktivni, poboljšaju ravnotežu i pokretljivost i istovremeno učine nešto dobro za svoje telo i um.

Počnite polako, slušajte svoje telo i postepeno gradite rutinu koja vam prija.

(Sensa)

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