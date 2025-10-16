KEJT MIDLTIN I JORDANSKA PRINCEZA RAME UZ RAME: Obe u vodećim jesenjim trendovima (FOTO)

Dva para su fotografisana tokom audijencije u zamku Vindzor u sredu, gde su Kejt (43) i Radžva (31) nosile šik poslovne odevne kombinacije.

Princeza se odlučila za odelo Roland Mure bež boje sa zvonastim pantalonama, koje je ranije nosila prilikom posete omladinskoj dobrotvornoj organizaciji 2023. godine. Sako je kombinovala sa belom bluzom sa mašnom koja je dodala suptilnu dozu ženstvenosti i sofisticiranosti. Ostatak izgleda je ostavila svedenim, pa je od aksesoara imala samo veće zlatne minđuše.

Kosa joj je puštena i blago talasasta, prebačena preko jednog ramena u njenoj novoj nijansi toplo smeđeg tona sa zlatnim pramenovima.

Foto: profimedia

Princeza Radžva je zgledala elegantno u crnom korsetu preko bele košulje sa kragnom i crnih pantalona širokih nogavica.

Vilijam i Kejt imaju topao odnos sa jordanskom kraljevskom porodicom, a princeza je živela u ovoj bliskoistočnoj zemlji tokom svog detinjstva. Oni su takođe bili među gostima na venčanju i prijemu Huseina i Radžve 2023. godine.

