LEPA GEORGINA OPET TRPI UVREDE; "U poređenju sa Melanijom izgleda kao seljančica", "Džabe toliki novac"

Georgina Rodrigez se pojavila u Beloj kući, zajedno sa svojim verenikom, slavnim fudbalerom Kristijanom Ronaldom i svojim modnim odabirom ponovo dospela u fokus svih medija.

Verenica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, još od prvog trenutka kada se pojavila u svetu slavnih, privlačila je negativne komentare svojim modnim izdanjima. Često je grešila, promašila je temu čak i na Met Gali, a nekako nikada nije uspela da zadovolji sve kriterijume.

I sada, kada je stigla do Bele kuće i pozirala zajedno sa Trampom, mnogi su očekivali da će lepa Georgina konačno zasijati. Ali, prema komentarima, desilo se suprotno.

Georgina je pokušala da spoji glamur, luksuz i svedenost, a sve to zajedno joj nije pošlo za rukom, iako na sebi nije imala ništa pogrešno. Za ovu priliku, ona je odabrala pencil suknju sa mrežastim dodatkom, jednostavnu crnu rolku i efektnu bundu.

Salonke, punđa i nakit, a naravno i dijamantski verenički prsten koji više nikada ne skida, bili su tu da upotpune sve, ali opet nešto nije bilo kako treba.

"Džabe toliki novac", "U poređenju sa Melanijom, izgleda kao seljančica", "Koliko god se trudila, ne može da dostigne vrhunski stil", bili su neki od komentara.

Možda sa razlogom, možda i bez, o ukusima ne treba raspravljati. Georgina Rodrigez ovog puta nije napravila nijednu fatalnu grešku, ali opet nije uspela da pokupi simpatije modnih kritičara na društvenim mrežama.

Kako se vama dopada?

(Super žena)

