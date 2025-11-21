Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

LEPA GEORGINA OPET TRPI UVREDE; "U poređenju sa Melanijom izgleda kao seljančica", "Džabe toliki novac"

Georgina Rodrigez se pojavila u Beloj kući, zajedno sa svojim verenikom, slavnim fudbalerom Kristijanom Ronaldom i svojim modnim odabirom ponovo dospela u fokus svih medija.

1763714797_profimedia-1053549466.jpg
Foto: Profimedia
Oglas

Verenica Kristijana Ronalda, Georgina Rodrigez, još od prvog trenutka kada se pojavila u svetu slavnih, privlačila je negativne komentare svojim modnim izdanjima. Često je grešila, promašila je temu čak i na Met Gali, a nekako nikada nije uspela da zadovolji sve kriterijume.

I sada, kada je stigla do Bele kuće i pozirala zajedno sa Trampom, mnogi su očekivali da će lepa Georgina konačno zasijati. Ali, prema komentarima, desilo se suprotno.

Georgina je pokušala da spoji glamur, luksuz i svedenost, a sve to zajedno joj nije pošlo za rukom, iako na sebi nije imala ništa pogrešno. Za ovu priliku, ona je odabrala pencil suknju sa mrežastim dodatkom, jednostavnu crnu rolku i efektnu bundu.

Salonke, punđa i nakit, a naravno i dijamantski verenički prsten koji više nikada ne skida, bili su tu da upotpune sve, ali opet nešto nije bilo kako treba.

"Džabe toliki novac", "U poređenju sa Melanijom, izgleda kao seljančica", "Koliko god se trudila, ne može da dostigne vrhunski stil", bili su neki od komentara.

Možda sa razlogom, možda i bez, o ukusima ne treba raspravljati. Georgina Rodrigez ovog puta nije napravila nijednu fatalnu grešku, ali opet nije uspela da pokupi simpatije modnih kritičara na društvenim mrežama.

Kako se vama dopada?

(Super žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas