MELANIJA TRAMP U "TIHOM LUKSUZU" SLETELA U VELIKU BRITANIJU: Prva dama pokazala šta znači bezvremenski stil (FOTO)

Predsednik SAD, Donald Tramp, i prva dama, Melanija Tramp, sleteli su u Ujedinjeno Kraljevstvo sinoć.

Par je sleteo na londonski aerodrom Stansted u utorak posle 21 čas po lokalnom vremenu. Prva dama obučena u isti Burberi kaput i čizme Kristijan Dior u kojima je napustila Belu kuću izašla je iz aviona Air Force Once, držeći se za ruke sa suprugom.

Melanija je za dolazak na tlo Velike Britanije izabrala elegantan dugački bež mantil klasičnog kroja, koji potpisuje jedna od britanskih najpoznatijih modnih kuća, vezan u struku kaišem koji naglašava figuru. Mantil je minimalistički i sofisticiran, bez upadljviih detalja, što odaje utisak bezvremenske elegancije. Uz njega je ponela crne čizme na štiklu koje su dale odličan kontrast bež mantilu.

Kombinacija je svedena, ali luksuzna, što najbolje opisuje njen stil. Celokupan izgled odiše elegancijom, ali i praktičnošću i udobnošću u skladu sa putovanjem i izlaskom iz aviona.

Foto: profimedia

Danas će predsednika Trampa i Melaniju dočekati princ i princeza od Velsa na imanju Vindzorskog zamka, pre nego što ih zvanično dočeka kralj Čarls.

Tokom prvog mandata predsednika Trampa 2019. godine, on i Melanija su preduzeli svoju prvu državnu posetu Velikoj Britaniji na poziv kraljice Elizabete. Američki predsednik i prva dama trebalo bi da odaju počast monarhu u četvrtak u kapeli Svetog Đorđa. Mlađa ćerka predsednika Tifani Tramp i njen suprug Majkl Bulos takođe su došli sa njima.