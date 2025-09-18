Oglas
KO JE ŽENA KOJA SE USUDILA DA NAPADNE MAKRONOVE? NJen glas potresa cela planetu, kažu da od nje nema HRABRIJE!

Kendis Ovens, jedno od najpoznatijih i najkontroverznijih imena američke desnice, ponovo je u centru svetske pažnje. Ovoga puta ne zbog domaćih političkih debata, već zbog sudskog sukoba sa prvim parom Francuske – Emanuelom i Brižit Makron.

Foto: Profimedia
Ko je Kandis Ovens?

Rođena 1989. godine u Stamfordu, Konektikat, Ovens je izgradila reputaciju kao glasna kritičarka američkih liberala, pokreta "Black Lives Matter", kao i globalnih progresivnih ideologija. NJeni nastupi, prvo na društvenim mrežama, a zatim kroz angažman na konzervativnim platformama poput "The Daily Wire", doneli su joj ogromnu armiju pratioca, ali i podjednako snažne kritike.

Ovens se ne ustručava da osporava zvanične narative. Zbog toga je mnogi opisuju kao “hrabra” i “beskompromisna”, dok je drugi smatraju opasnom i sklonom širenju dezinformacija. Nakon razlaza sa "The Daily Wire" 2024. godine, nastavila je samostalnu karijeru kroz podkast i video serijale, gde je potpuno oslobođena uredničke kontrole.

U serijalu "Becoming Brigitte" Ovens je iznela niz tvrdnji o prvoj dami Francuske. Prema njenom istraživanju, Brižot Makron navodno nije ono za šta se predstavlja, a Ovens je u emisijama pokazivala i “dokaze” koji bi to mogli da potvrde, barem po njenom mišljenju.

Francuski predsednik i njegova supruga reagovali su brzo i odlučno.

U julu 2025. godine podneli su tužbu za klevetu pred sudom u američkoj saveznoj državi Delaver, tvrdeći da je Ovens plasirala “dokazivo lažne i razorne tvrdnje” koje štete njihovom ugledu. Makronovi najavljuju da će pred sudom izneti medicinsku i fotografsku dokumentaciju koja pokazuje suprotno.

Ovaj slučaj ima potencijal da preraste u jednu od najvećih međunarodnih sudskih drama koje spajaju politiku, medije i lične živote svetskih lidera.

Za jedne, Kandis Ovens je simbol slobode govora i hrabrosti da ospori moćnike. Za druge, ona je primer kako se teorije zavere mogu pretvoriti u profitabilan sadržaj na internetu, ali i naneti ogromnu ličnu štetu onima koji su u centru priče.

Bez obzira na ishod procesa, jedno je jasno: Kandis Ovens zna kako da otvori temu o kojoj će pričati ceo svet.

