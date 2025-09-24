Oglas
PICA IZ DUBAIA "SRUŠILA" MREŽE: Hrskava i zlatna, nećete moći da prestanete da jedete (RECEPT)

Prilog dodajte po želji

1758713592_ASDASD.jpg
Foto: Printskrin/TikTok/@ahlanlivedubai
Potrebno je:
Za testo za kroasane :

300 g hlebnog brašna 
140 g hladnog punomasnog mleka 
60 g hladne vode 
25 g šećera 
6 g instant kvasca 
6 g fine morske soli 
25 g neslanog putera, omekšalog 

Dodatno

120 g hladnog neslanog putera 

Za prelive

150 g sosa za picu
280 g rendane mocarele 
30 kriški peperonija 
origano
maslinovo ulje 

Priprema:
U činiji pomešajte brašno, šećer, kvasac i so u činiji. Dodajte hladno mleko i vodu, zatim omekšali puter. Mešajte dok ne postane glatko, ali ne previše umućeno. Hladite 45 minuta. Oblikujte hladni puter u kvadrat dimenzija 12×12 cm između papira za pečenje. Hladite dok ne postane čvrst. Razvaljajte testo u kvadrat dimenzija 25 cm. Stavite blok putera unutra i preklopite testo preko njega kao kovertu. Razvaljajte u dugačak pravougaonik i napravite jednoslovni pregib. Hladite 30 minuta. Ponovite još dva jednostruka pregiba, hladeći između svakog.Razvaljajte ohlađeno testo u krug prečnika 35 cm. Spojite sredinu viljuškom. Odsecite dve dugačke trake širine 2,5 cm sa ivice. Uvijte ih zajedno da biste formirali pletenicu i postavite je po obodu kao koru.Prebacite testo na pleh za picu obložen papirom za pečenje. Pecite na 245°C na vrućem  Ravnomerno rasporedite sos za picu po testu, izbegavajući pletenicu. Dodajte mocarelu, a zatim poređajte peperoni u jednom sloju. Zatim vratite u rernu na 6-9 minuta, okrećući jednom. Pletenica treba da bude zlatna i prhkava, sir mehurićast i smeđe mrlje.Lagano premažite koru prečišćenim puterom. Pospite picu origanom po želji. Ostavite da odstoji 2-3 minuta pre sečenja.

(Alo)

 

