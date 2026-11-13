PRIPREMA ZA SLAVU: Gde treba da stoje slavski kolač, sveća i žito na stolu?

Slavska trpeza ne podrazumeva samo pripremu hrane i posluženja za goste. Posebno mesto u svakom domu tokom slave zauzimaju slavski kolač, žito i sveća, a njihovo postavljanje ima svoje značenje i ustaljeni red.

Iako se običaji u pojedinim krajevima Srbije mogu razlikovati, postoje pravila koja se poštuju u mnogim pravoslavnim porodicama.

Slavski sto se obično priprema na svečanom mestu u domu, gde će domaćin i sveštenik obaviti slavski obred. Na njemu se postavljaju najvažniji slavski simboli, vodeći računa o tome da budu uredno raspoređeni i da im se može lako prići.

Gde se postavlja slavska sveća?

Slavska sveća zauzima posebno mesto na slavskom stolu. Najčešće se postavlja u svećnjak, na desnu stranu slavskog kolača ili pored njega, tako da stoji uspravno i bude bezbedno udaljena od cveća, salveta i drugih zapaljivih ukrasa.

Sveća se pali na dan slave, u okviru slavskog obreda, a uobičajeno je da je domaćin upali pre početka posluženja, odnosno pre nego što sveštenik započne obred. Tokom slave treba voditi računa da ne ostane bez nadzora.

Gde se stavlja slavski kolač?

Slavski kolač se postavlja na centralno mesto slavskog stola, najčešće na veću tacnu ili tanjir. Pošto je jedan od najvažnijih simbola slave, ne treba ga gurati među ostalo posluženje, već mu ostaviti dovoljno prostora.

Obično se nalazi u blizini slavske sveće i žita, kako bi sveštenik mogao da obavi obred osvećenja i rezanja kolača. Kolač se ukrašava krstom, pletenicama i drugim ukrasima od testa, a na njegovom vrhu treba da se nalazi pečat sa slovima IS HS NI KA.

Gde se postavlja slavsko žito?

Slavsko žito, odnosno koljivo, stavlja se u posebnu činiju ili posudu i postavlja pored slavskog kolača. Može biti ukrašeno orasima, šećerom ili drugim dodacima, ali je važno da posuda bude dovoljno prostrana kako bi se žito lepo videlo i kako bi se lako zahvatalo kašičicom.

Žito se priprema u čast svetitelja koji se slavi i u znak sećanja na preminule pretke. Zato ima posebno mesto u slavskom obredu, a ne služi se samo kao još jedna poslastica na trpezi.

Kako treba da izgleda slavski sto?

Pored kolača, žita i sveće, na slavskom stolu se obično nalaze čaša vina, posuda sa vinom za obred, kao i posuda sa vodom. U nekim domaćinstvima pripremaju se i ikona svetitelja, kandilo i drugi predmeti koji se koriste tokom obreda.

Ikona se postavlja na počasno mesto, najčešće na zid ili policu iznad stola, dok se slavski kolač, žito i sveća raspoređuju tako da budu lako dostupni.

Treba imati u vidu da slavski sto ne mora da bude pretrpan dekoracijom. Dovoljno je da bude uredan, svečan i da najvažniji predmeti imaju svoje mesto. Cveće, salvete i ostali ukrasi mogu da upotpune izgled, ali ne treba da zaklanjaju slavske simbole.

(Stvar ukusa)