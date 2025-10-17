BOLJA OD RUSKE, SPREMNA ZA 15 MINUTA: Ovu slavsku salatu morate da probate! (RECEPT)

Zvuči kao nemoguća misija: impresionirati goste za slavu, a ne provesti večnost u kuhinji. Ali postoji rešenje – slavska salata koja je gotova za 15 minuta, a mnogi tvrde da je ukusnija od klasične ruske. Postala je hit na proslavama, a Instagram je poludeo za njom.

Ako želite salatu koja je kremasta, puna ukusa i gotova u tren oka, onda je ovo rešenje za vas: spojite kiselu pavlaku, majonez, šunku, kačkavalj i kisele krastavčiće.

Zvuči jednostavno, zar ne? I jeste!

Ma, znate ono kad vam se jede nešto lepo i zasitno, a nemate vremena ni živaca za komplikacije? E, ova salata je baš takva! Nećete verovati kako se brzo pravi, a ukus je… ma, probajte pa mi javite. Kod mene je definitivno preuzela presto klasične ruske salate.

Sastojci:

Za ovu savršenu salatu potrebni su vam samo ovi sastojci:

300g šunke,

200g kačkavalja,

200g kiselih krastavčića,

200g kisele pavlake i

100g majoneza.

Po želji, dodajte malo soli i bibera, mada ja retko kad i to stavljam – ukusi su već savršeni!

Ova salata je toliko dobra da će biti sjajna čak i sa „običnim“ namirnicama. Nema tu neke filozofije, samo dobre stvari spojene na pravi način.

Priprema:

Evo kako da je napravite i vi, bez muke i stresa:

Iseckajte šunku na sitne kockice. Što sitnije, to bolje, jer se tako svi ukusi lepo sjedine.

Narendajte kačkavalj. Možete ga i iseckati na sitne kockice, ali ja volim da ga narendam jer tako daje kremastiju teksturu.

Iseckajte kisele krastavčiće na sitne kockice. Ovo je ključno za onu osvežavajuću notu!

Sve sastojke ubacite u veliku činiju. Bez ustručavanja, nek se druže!

Dodajte kiselu pavlaku i majonez. Sad sledi magija!

Dobro promešajte. Mešajte dok se sve lepo ne sjedini i dok ne dobijete homogenu, kremastu smesu.

Po želji, posolite i pobiberite. Probajte pa odlučite da li vam treba još začina.

Ostavite salatu da se ohladi u frižideru barem 30 minuta pre serviranja. Tako će se ukusi još bolje prožeti.

I to je to! Čas posla, a rezultat je za pamćenje.

