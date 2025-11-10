BUREK-PITA SA JABUKAMA: Sočna i hrskava (VIDEO)

Recept koji se prenosi s generacije na generaciju

Potrebno je:

500 g tankih kora

4 velike jabuke

malo cimeta

muskatni oraščić

ullje 30-50 ml

kisela voda

Priprema:

U flašicu sa prskalicom sipajte kiselu vodu. Jabuke izrendati i zasladiti po želji. Pleh 24 cm prečnika premažite uljem ili obložite pek papirom.

Na dno stavite 3 kore i poprskajte vodom i uljem. Treću premažite uljem i stavite trećinu jabuka.

Sledeći red isto tako do kraja. Na kraju dodajte tri kore premazane uljem i kiselom vodom. Peći na 200 stepeni C oko 40,45 minuta. Istresti naopako na dasku i služiti toplo.



