bakina kuhinja

BUREK-PITA SA JABUKAMA: Sočna i hrskava (VIDEO)

Recept koji se prenosi s generacije na generaciju

1762761772_45.jpg
Foto: Bakina kuhinja
Potrebno je:

  • 500 g tankih kora
  • 4 velike jabuke
  • malo cimeta
  • muskatni oraščić 
  • ullje 30-50 ml
  • kisela voda

Priprema:

U flašicu sa prskalicom sipajte kiselu vodu. Jabuke izrendati i zasladiti po želji. Pleh 24 cm prečnika premažite uljem ili obložite pek papirom. 

Na dno stavite 3 kore i poprskajte vodom i uljem. Treću premažite uljem i stavite trećinu jabuka. 

Sledeći red isto tako do kraja. Na kraju dodajte tri kore premazane uljem i kiselom vodom. Peći na 200 stepeni C oko 40,45 minuta. Istresti naopako na dasku i služiti toplo. 


