PITA SA ŠUNKOM, SIROM I KAČKAVALJEM: Tajna njenog savršenog ukusa i neverovatne sočnosti krije se u posebnom prelivu (RECEPT/VIDEO)

Ponekad je za sreću potrebno samo parče dobre, slane pite!

Iz bakine kuhinje nam stiže recept za pitu sa šunkom, sirom i kačkavaljem koja se topi u ustima. Tajna njenog savršenog ukusa i neverovatne sočnosti krije se u posebnom, bogatom prelivu koji testo pretvara u pravu fantaziju.

Pita - sastojci:

200 gr sira

3 jaja

200 ml jogura

100 kisele vode

1 prašak za pecivo

150 gr šunke

100 gr kačkavalja

500 gotovih kora

50 ml ulja

so po potrebi

Pita - priprema:

U činiju izmrviti sir, dodati jaja, jogurt i kiselu vodu pa izmešati. Dodati prašak za pecivo, malo soli, ulje i izjednačiti.

Pleh 28 cm obložiti pek papirom, pa na dno staviti jednu koru i premazati je uljem. Staviti tri reda po dve kore i svaku umočiti u preliv.

Na svaki treći red dodati rendanu šunku i kačkavalj, pa rasporediti i tako do kraja. Ja sam imala tri reda šunke. Prekriti korama, premazati uljem i naprskati vodom.

Poseći nožem obliku krsta. Peči na 200 stepeni C 50 minuta. Pred kraj pokriti folijom.

