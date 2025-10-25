PITA SA ŠUNKOM, SIROM I KAČKAVALJEM: Tajna njenog savršenog ukusa i neverovatne sočnosti krije se u posebnom prelivu (RECEPT/VIDEO)

Ponekad je za sreću potrebno samo parče dobre, slane pite!
Iz bakine kuhinje nam stiže recept za pitu sa šunkom, sirom i kačkavaljem koja se topi u ustima. Tajna njenog savršenog ukusa i neverovatne sočnosti krije se u posebnom, bogatom prelivu koji testo pretvara u pravu fantaziju.
Pita - sastojci:
200 gr sira
3 jaja
200 ml jogura
100 kisele vode
1 prašak za pecivo
150 gr šunke
100 gr kačkavalja
500 gotovih kora
50 ml ulja
so po potrebi
Pita - priprema:
U činiju izmrviti sir, dodati jaja, jogurt i kiselu vodu pa izmešati. Dodati prašak za pecivo, malo soli, ulje i izjednačiti.
Pleh 28 cm obložiti pek papirom, pa na dno staviti jednu koru i premazati je uljem. Staviti tri reda po dve kore i svaku umočiti u preliv.
Na svaki treći red dodati rendanu šunku i kačkavalj, pa rasporediti i tako do kraja. Ja sam imala tri reda šunke. Prekriti korama, premazati uljem i naprskati vodom.
Poseći nožem obliku krsta. Peči na 200 stepeni C 50 minuta. Pred kraj pokriti folijom.
