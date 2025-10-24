Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

RECEPT ZA POSLASTICU SA ŠLJIVAMA: Isprobajte savršen jesenji desert (VIDEO)

Ova "palačinka sa šljivama" nije obična, tanka palačinka, već je napraviljena zahvaljujući starinskoj tajni iskusnih domaćica zbog koje je testo neverovatno rastresito i mekano, kao najbolji biskvit za tortu.

1761292956_Foto-Bakina-kuhinja-kolac.jpg
Foto: Printscreen/ YouTube - Bakina kuhinja
Oglas

Tajna je u triku sa jajima umućenim mikserom zbog kojeg je smesa pahuljasta, a ne gletava kao kod klasičnih palačinki! Kombinacija sočnih šljiva i prozračnog testa napravljenog uz ovaj genijalan postupak učiniće da ovaj jeftin desert nestane sa stola u sekundi! Sprema se brzo u plehu i oduševiće i najizbirljivije! Isprobajte ovaj neverovatan recept iz bakine kuhinje.

Poslastica sa šljivama - sastojci:

3 jaja
lonče od 200 gr brašna+ 1 kašika
korica limuna
50 ml ulja
300 ml mleka
malo soli
1 kašičica praška za pecivo

Poslastica sa šljivama - priprema:

Umutiti belanca u čvrst šne, dodati brašno sa praškom za pecivo, limunovu koricu, žumanca, ulje, mleko, so i sve polako dobro izjednačiti. Sipati u manji dugiljasti pleh, pa poređati voće koje imate, ja sam šljive.

Peći na 200 stepeni 40-45 minuta. 

Posuti vanilin šećerom i obilno prah šecerom. Seći malo prohlađen. Fantazija!!! 

 

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas