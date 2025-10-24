RECEPT ZA POSLASTICU SA ŠLJIVAMA: Isprobajte savršen jesenji desert (VIDEO)

Ova "palačinka sa šljivama" nije obična, tanka palačinka, već je napraviljena zahvaljujući starinskoj tajni iskusnih domaćica zbog koje je testo neverovatno rastresito i mekano, kao najbolji biskvit za tortu.

Tajna je u triku sa jajima umućenim mikserom zbog kojeg je smesa pahuljasta, a ne gletava kao kod klasičnih palačinki! Kombinacija sočnih šljiva i prozračnog testa napravljenog uz ovaj genijalan postupak učiniće da ovaj jeftin desert nestane sa stola u sekundi! Sprema se brzo u plehu i oduševiće i najizbirljivije! Isprobajte ovaj neverovatan recept iz bakine kuhinje.

Poslastica sa šljivama - sastojci:

3 jaja

lonče od 200 gr brašna+ 1 kašika

korica limuna

50 ml ulja

300 ml mleka

malo soli

1 kašičica praška za pecivo

Poslastica sa šljivama - priprema:

Umutiti belanca u čvrst šne, dodati brašno sa praškom za pecivo, limunovu koricu, žumanca, ulje, mleko, so i sve polako dobro izjednačiti. Sipati u manji dugiljasti pleh, pa poređati voće koje imate, ja sam šljive.

Peći na 200 stepeni 40-45 minuta.

Posuti vanilin šećerom i obilno prah šecerom. Seći malo prohlađen. Fantazija!!!

Pratite nas na INSTAGRAMU i FEJSBUKU