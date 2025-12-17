Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

VESNA ZMIJANAC NE OTKAZUJE NASTUPE: Iako je pre nekoliko dana izašla iz bolnice ipak će raditi za Novu godinu

Za Novu godinu pevaće u Novom Sadu, a već prvog januara u Herceg Novom, uprkos činjenici da joj je urađena revaskularizacija na arteriji i da su joj ugrađena tri stenta.

1765959800_Foto-Ataimages.rs-V.V.-Deposit.jpg
Foto: Ataimages.rs/ V.V. Deposit
Oglas

Pevačica Vesna Zmijanac odlučila je da za praznike nastupa, iako je imala operaciju srca pre svega pet dana.
Vesna je juče puštena iz bolnice na kućno lečenje, a danas je donela odluku da zakazane nastupe za praznike odradi i ne otkazuje ih.

Za Novu godinu pevaće u Novom Sadu, a već prvog januara u Herceg Novom, uprkos činjenici da joj je urađena revaskularizacija na arteriji i da su joj ugrađena tri stenta.

- Vesna je odlučila da nastupa, iako su joj doktori savetovali drugačije. Naravno da se sa njenom odlukom ne slaže ni porodica, kao ni najbliži prijatelji koji joj istinski žele dobro, ali svi znamo koliko je tvrdoglava. NJen život je muzika, ona se svemu tome jako raduje - kaže Vesnaina prijateljica.

Vesna je sledeće godine zakazala koncert u Areni, a druženju sa publikom se raduje i sa nestrpljenjem očekuje 14. maj 2026.

(Informer)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 1
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas