"Anastasija bi napravila skandal, Lidija bi se svađala, a Veljko bi potrošio sve pare": Ceca nikad iskrenije o porodici

Ceca Ražnatović otvorila dušu o svojim najbližima.

Ceca Ražnatović u simpatičnom video snimku rešila je da "raskrinka" svoju porodicu, pa je otkrila do sada nepoznate detalje o njima. Ceca je odgovarala na neobična pitanja i ispričala ko bi se prvi posvađao sa konobarom, a ko bi sa druge strane potrošio sve pare u izlasku.

Ceca je ovako okarakterisala sina, ćerku i sestru.

- Skandal u kafani bi napravila Anastasija, ako joj nije sve po volji. Veljko bi potrošio sve pare u izlasku. Lidija bi se prva posvađala sa konobarom. Veljko bi se najpre javio majci u 4 ujutru, a on i prvi otišao sa porodičnog ručka ako mu dosadno. Veljko i ja bismo najpre završili u novinama zbog neke gluposti - ispričala je najveća balkanska zvezda kroz osmeh.

Ceca o Veljkovom odlasku u Rusiju

Veljko se u Rusiju, tačnije u Vladikavkaz, preselio kako bi se nakon povrede maksimalno posvetio bokserskoj karijeri i treninzima.

On je otišao da se posveti svojoj karijeri, ima moju apsolutnu podršku, jer to što traži našao je tamo - rekla je nedavno Ceca i priznala da razdvojenost nije laka, ali da je porodica jedinstvena.

- Ne zna se, za sada godinu dana. To je dug period, ali ići ćemo svi kod njega. Mi se svi u porodici međusobno podržavamo. Vrlo smo otvoreni, pričamo o svemu - objasnila je tada.

