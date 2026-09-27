OD SVIH JE KRILA DA ČEKA BEBU: Pevačica želi što normalniji život za ćerku

Lejdi Gaga želi da detinjstvo njene ćerke Rouz bude daleko od sve pažnje koja prati njenu slavu.

Iako je Lejdi Gaga jedna od najvećih pop zvezda na planeti, kada je reč o njenoj ćerki, trudi se da sve zadrži daleko od očiju javnosti.

Pevačica (40) i njen verenik Majkl Polanski (43) dobili su svoje prvo dete, ćerku Rouz Bin Polanski, putem surogat majčinstva 9. juna, preneo je TMZ.

Nakon što je u aprilu završila svoju turneju „Mayhem Ball”, Gaga se, kako se navodi, povukla iz javnosti i posvetila stvaranju porodičnog doma u okrugu Marin u Kaliforniji.

- Ona veoma revnosno štiti svoju ćerku - rekao je izvor, dodajući da je Gaga „veoma izbirljiva” kada je reč o tome kome dozvoljava da bude u blizini Rouz. Želi da Rouz odrasta daleko od očiju javnosti. Iako je veći deo svog života provela pod budnim okom javnosti, Gaga navodno želi da svojoj ćerki pruži što je moguće običnije detinjstvo.

Ranije ovog meseca, Gaga je fotografisana po dolasku u Los Anđeles sa Rouz. Pevačica je viđena kako nosi ćerku u nosiljci, pružajući javnosti jedan od retkih uvida u njenu novu životnu ulogu.

Gaga je godinama želela da postane majka

Pevačica, čije je pravo ime Stefani Džermanota, godinama je otvoreno govorila o želji da ima decu. Tokom gostovanja u emisiji The Late Show with Stephen Colbert 2025. godine, rekla je da se nada da će uloga majke biti njena „sledeća glavna uloga”.



