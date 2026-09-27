Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

OD SVIH JE KRILA DA ČEKA BEBU: Pevačica želi što normalniji život za ćerku

Lejdi Gaga želi da detinjstvo njene ćerke Rouz bude daleko od sve pažnje koja prati njenu slavu.

1790496288_profimedia-1133732540.jpg
Foto: Profimedia/ Xavier Collin/Image Press Agency, Image Press Agency
Oglas

Iako je Lejdi Gaga jedna od najvećih pop zvezda na planeti, kada je reč o njenoj ćerki, trudi se da sve zadrži daleko od očiju javnosti. 

Pevačica (40) i njen verenik Majkl Polanski (43) dobili su svoje prvo dete, ćerku Rouz Bin Polanski, putem surogat majčinstva 9. juna, preneo je TMZ.

Nakon što je u aprilu završila svoju turneju „Mayhem Ball”, Gaga se, kako se navodi, povukla iz javnosti i posvetila stvaranju porodičnog doma u okrugu Marin u Kaliforniji.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

- Ona veoma revnosno štiti svoju ćerku - rekao je izvor, dodajući da je Gaga „veoma izbirljiva” kada je reč o tome kome dozvoljava da bude u blizini Rouz. Želi da Rouz odrasta daleko od očiju javnosti. Iako je veći deo svog života provela pod budnim okom javnosti, Gaga navodno želi da svojoj ćerki pruži što je moguće običnije detinjstvo.

Ranije ovog meseca, Gaga je fotografisana po dolasku u Los Anđeles sa Rouz. Pevačica je viđena kako nosi ćerku u nosiljci, pružajući javnosti jedan od retkih uvida u njenu novu životnu ulogu.

Gaga je godinama želela da postane majka

Pevačica, čije je pravo ime Stefani Džermanota, godinama je otvoreno govorila o želji da ima decu. Tokom gostovanja u emisiji The Late Show with Stephen Colbert 2025. godine, rekla je da se nada da će uloga majke biti njena „sledeća glavna uloga”.


 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas