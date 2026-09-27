KAKO SE VISOK HOLESTEROL VIDI NA LICU? Znak koji ne treba ignorisati

Povišen holesterol često ne izaziva jasne simptome, zbog čega mnogi ljudi nisu ni svesni da imaju problem.

Ipak, određene promene koje se pojavljuju na licu, naročito u predelu očiju, mogu biti jedan od znakova na koji bi trebalo obratiti pažnju.

Lekar opšte prakse dr Amir Kan govorio je o tome tokom gostovanja u emisiji "Lorena", gde je gledaoce pozvao da obrate pažnju na promene koje mogu lako da primete dok gledaju svoje lice u ogledalu.

- Lice može mnogo toga da otkrije o zdravlju, a krenućemo od očiju. Ako oko kapaka primetite nove bele ili žućkaste kvržice, naročito na području uz obrve, odnosno na koštanom delu oko oka, to bi mogao da bude znak povišenog holesterola - rekao je Kan.

Kako je objasnio, upravo ovakve promene oko očiju mogu biti razlog da se proveri nivo holesterola, posebno ako se ranije nisu pojavljivale.

Šta povećava rizik od visokog holesterola?

Prema podacima britanske Nacionalne zdravstvene službe (NHS), na nivo holesterola mogu uticati različiti faktori. Među njima su ishrana sa mnogo zasićenih masti, višak kilograma, pušenje, prekomerno konzumiranje alkohola i nedovoljna fizička aktivnost.

Kod pojedinih ljudi povišen holesterol može biti posledica i nasledne predispozicije.

Problem je u tome što višak holesterola može da se taloži u zidovima krvnih sudova. S vremenom to može povećati rizik od kardiovaskularnih bolesti, uključujući srčani i moždani udar.

Promene životnih navika mogu pomoći u snižavanju nivoa holesterola, ali kod nekih ljudi lekar može proceniti da je potrebno uključiti i terapiju lekovima.

Nije samo promena oko očiju znak za uzbunu

Dr Kan je tokom gostovanja govorio i o drugim promenama na licu koje mogu ukazati na određena zdravstvena stanja.

Jedna od njih je spušten kapak. Kako je objasnio, takav izgled može biti prisutan od rođenja i tada ne mora predstavljati razlog za zabrinutost. Međutim, ako se kapak iznenada spusti i promena traje, trebalo bi potražiti savet lekara.

- Ako primetite da vam je jedan kapak ili oba kapka spušten, to može biti nešto sa čim ste rođeni i što je za vas normalno. No ako se radi o novoj i trajnoj promeni, trebali biste razgovarati s doktorom. Uzrok može biti povezan s problemima živaca, mozga ili očnih mišića - rekao je.

Još jedan znak koji je pomenut jeste pojačana dlakavost na bradi kod žena. Ona u određenim slučajevima može biti povezana sa sindromom policističnih jajnika (PCOS), stanjem koje karakteriše hormonska neravnoteža, uključujući povišen nivo testosterona.

Crvenilo preko obraza i nosa

Lekar je ukazao i na promenu koja se može javiti kod osoba sa lupusom.

Lupus je autoimuna bolest kod koje imuni sistem greškom napada sopstvene ćelije i tkiva. Jedan od poznatih simptoma može biti karakterističan crveni osip na licu koji se prostire preko obraza i nosa, stvarajući oblik nalik leptiru.

Ipak, sama promena na licu ne znači nužno da osoba ima određenu bolest. Ako je nova, izražena ili dugotrajna, najbezbednije je obratiti se lekaru i utvrditi njen uzrok.

(B92.net)

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