RECEPT ZA TURSKU ČORBU: Sprema se za manje od sat vremena, bez mesa je i dugo će vas držati sitim

Turska čorba od sočiva, poznata kao mercimek çorbası, jedno je od najpoznatijih jela turske kuhinje.
Pravi se od crvenog sočiva, povrća i nekoliko jednostavnih začina, a nakon kuvanja se izblenda tako da dobije glatku i kremastu teksturu.
Poseban ukus daju puter i aleva paprika, dok se čorba tradicionalno služi uz krišku limuna.
Sastojci
- 250 g crvenog sočiva
- 1 glavica crnog luka
- 1 šargarepa
- 1 krompir
- 1 kašika paradajz pirea
- 1,2 l vode ili povrtnog bujona
- 2 kašike putera ili ulja
- 1 kašičica aleve paprike
- 1/2 kašičice kumina
- so i biber po ukusu
- sok od pola limuna
Priprema
Pripremite povrće
Luk sitno iseckajte, šargarepu i krompir oljuštite i isecite na manje komade. Sočivo dobro isperite pod mlazom hladne vode.
Dinstajte luk
U šerpi zagrejte kašiku putera ili ulja, dodajte luk i kratko ga dinstajte dok ne omekša. Ubacite šargarepu i krompir, pa sve zajedno pržite još nekoliko minuta.
Dodajte sočivo i začine
Ubacite oprano sočivo i paradajz pire, zatim dodajte alevu papriku i kumin. Promešajte da se sve sjedini.
Skuvajte čorbu
Sipajte vodu ili bujon, posolite i pobiberite. Kada provri, smanjite temperaturu i kuvajte oko 25 minuta, odnosno dok sočivo i povrće potpuno ne omekšaju.
Izblendajte
Štapnim mikserom izblendajte čorbu dok ne postane potpuno glatka. Ako je pregusta, dodajte još malo vode i vratite je kratko na ringlu.
Napravite preliv
U maloj šerpici otopite preostalu kašiku putera, sklonite sa ringle i dodajte malo aleve paprike. Kratko promešajte, pa prelijte preko čorbe.
Poslužite
Turska čorba od sočiva najlepša je dok je topla, uz nekoliko kapi limunovog soka. Po želji možete dodati i malo suve nane preko svake porcije.
(Stvar ukusa)
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