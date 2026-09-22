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RECEPT ZA TURSKU ČORBU: Sprema se za manje od sat vremena, bez mesa je i dugo će vas držati sitim

Turska čorba od sočiva, poznata kao mercimek çorbası, jedno je od najpoznatijih jela turske kuhinje.

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Foto: Deposit/ Melpomene
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Pravi se od crvenog sočiva, povrća i nekoliko jednostavnih začina, a nakon kuvanja se izblenda tako da dobije glatku i kremastu teksturu.

Poseban ukus daju puter i aleva paprika, dok se čorba tradicionalno služi uz krišku limuna.

Sastojci

  • 250 g crvenog sočiva
  • 1 glavica crnog luka
  • 1 šargarepa
  • 1 krompir
  • 1 kašika paradajz pirea
  • 1,2 l vode ili povrtnog bujona
  • 2 kašike putera ili ulja
  • 1 kašičica aleve paprike
  • 1/2 kašičice kumina
  • so i biber po ukusu
  • sok od pola limuna

Priprema

Pripremite povrće

Luk sitno iseckajte, šargarepu i krompir oljuštite i isecite na manje komade. Sočivo dobro isperite pod mlazom hladne vode.

Dinstajte luk

U šerpi zagrejte kašiku putera ili ulja, dodajte luk i kratko ga dinstajte dok ne omekša. Ubacite šargarepu i krompir, pa sve zajedno pržite još nekoliko minuta.

Dodajte sočivo i začine

Ubacite oprano sočivo i paradajz pire, zatim dodajte alevu papriku i kumin. Promešajte da se sve sjedini.

Skuvajte čorbu

Sipajte vodu ili bujon, posolite i pobiberite. Kada provri, smanjite temperaturu i kuvajte oko 25 minuta, odnosno dok sočivo i povrće potpuno ne omekšaju.

Izblendajte

Štapnim mikserom izblendajte čorbu dok ne postane potpuno glatka. Ako je pregusta, dodajte još malo vode i vratite je kratko na ringlu.

Napravite preliv

U maloj šerpici otopite preostalu kašiku putera, sklonite sa ringle i dodajte malo aleve paprike. Kratko promešajte, pa prelijte preko čorbe.

Poslužite

Turska čorba od sočiva najlepša je dok je topla, uz nekoliko kapi limunovog soka. Po želji možete dodati i malo suve nane preko svake porcije.

(Stvar ukusa)

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