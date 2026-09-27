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GLUMICA O SMRTI SUPRUGA, ZVEZDE "UVODA U ANATOMIJU": "Nekako se držimo"

Poznati holivudski glumac, Erik Dejn, preminuo je početkom ove godine nakon duge borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

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Foto: Profimedia/ Matt Winkelmeyer
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Erik je iza sebe ostavio suprugu, takođe glumicu, Rebeku Gejhart, i dve ćerke. 

Ova pedesetpetogodišnja glumica pojavila se na dodeli nagrada „Step Up’s 2026 Annual Inspiration Awards” gde je za magazin Pipl iznela detalje o tome kako se njene ćerke, šesnaestogodišnja Bili Beatris i četrnaestogodišnja Džordžija Džeraldin, nose sa gubitkom oca, koji je preminuo 19. februara u 53. godini života.

- Znate, nekako se držimo. Mislim da je ovo svakako izazovan period, ali dajemo sve od sebe. Obe devojčice su u srednjoj školi – što je i inače velika promena, bez obzira na okolnosti – tako da se trudim da budem uz svoju decu - kaže ona i dodaje da se tokom celog perioda oslanja na najbliže ljude. 

-  Sa prijateljima sam. Svojom decom. Biti pod istim krovom sa svojom decom i imati ih pored sebe, bezbedno, uvek me čini boljim. To je ono što me tera da prebrodim - kaže ona.

Gejhart i Dejn su se venčali u Las Vegasu 2004. godine nakon što su se upoznali godinu dana ranije. Podneli su zahtev za razvod 2018. godine, ali je Gejhart zatražila da se zahtev za razvod poništi u martu 2025. godine. 

Glumac, koji je bio zvezda serije "Uvod u anatomiju", je sledećeg meseca javno saopštio da mu je dijagnostikovana ALS – progresivna degenerativna bolest koja pogađa nervne ćelije – ističući da je „zahvalan što je njegova porodica puna ljubavi uz njega dok prolaze kroz ovo novo poglavlje”.

Iako Gejhart i Dejn u to vreme nisu živeli zajedno, glumica je tokom njegove bolesti preuzela ključnu ulogu u brizi o njemu. 

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