GLUMICA O SMRTI SUPRUGA, ZVEZDE "UVODA U ANATOMIJU": "Nekako se držimo"

Poznati holivudski glumac, Erik Dejn, preminuo je početkom ove godine nakon duge borbe sa amiotrofičnom lateralnom sklerozom (ALS).

Erik je iza sebe ostavio suprugu, takođe glumicu, Rebeku Gejhart, i dve ćerke.

Ova pedesetpetogodišnja glumica pojavila se na dodeli nagrada „Step Up’s 2026 Annual Inspiration Awards” gde je za magazin Pipl iznela detalje o tome kako se njene ćerke, šesnaestogodišnja Bili Beatris i četrnaestogodišnja Džordžija Džeraldin, nose sa gubitkom oca, koji je preminuo 19. februara u 53. godini života.

- Znate, nekako se držimo. Mislim da je ovo svakako izazovan period, ali dajemo sve od sebe. Obe devojčice su u srednjoj školi – što je i inače velika promena, bez obzira na okolnosti – tako da se trudim da budem uz svoju decu - kaže ona i dodaje da se tokom celog perioda oslanja na najbliže ljude.

- Sa prijateljima sam. Svojom decom. Biti pod istim krovom sa svojom decom i imati ih pored sebe, bezbedno, uvek me čini boljim. To je ono što me tera da prebrodim - kaže ona.

Gejhart i Dejn su se venčali u Las Vegasu 2004. godine nakon što su se upoznali godinu dana ranije. Podneli su zahtev za razvod 2018. godine, ali je Gejhart zatražila da se zahtev za razvod poništi u martu 2025. godine.

Glumac, koji je bio zvezda serije "Uvod u anatomiju", je sledećeg meseca javno saopštio da mu je dijagnostikovana ALS – progresivna degenerativna bolest koja pogađa nervne ćelije – ističući da je „zahvalan što je njegova porodica puna ljubavi uz njega dok prolaze kroz ovo novo poglavlje”.

Iako Gejhart i Dejn u to vreme nisu živeli zajedno, glumica je tokom njegove bolesti preuzela ključnu ulogu u brizi o njemu.

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