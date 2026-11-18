Dve kocke šećera u jutarnjoj kafi deluju bezazleno, a do kraja godine to je preko dva kilograma šećera.

Ako želite da vam probava radi kao sat, a jutro ipak ostane slatko, ne morate se odricati kafe. Dovoljna je jedna zamena, i to stvar koju već imate u kuhinji, na polici pored bibera i aleve paprike.

Gorka kafa bez ičega većini nas jednostavno ne leži. Zato i ostavljamo šećer, pa se oko 10 sati javi glad, a stomak se buni posle doručka. Postoji bolji put, i košta manje od 100 dinara mesečno.

Cimet – začin iz kuhinje koji menja šećer

Sastojak je cimet. Isti onaj koji stavljate u pitu sa jabukama i sutlijaš. Ima toplu, blago slatku aromu, pa jezik ne traži šećer. Pola kašičice (oko 1 g) u kafi daje ukus kao da ste je zasladili, a bez ijedne kalorije vredne pomena.

Narod ga odavno drži za „začin za stomak“. Bake su ga posipale preko teških jela baš da se lakše vare, i u tome ima više istine nego što biste pomislili.

Zašto cimet u kafi prija crevima i stomaku

Cimet sadrži cinamaldehid, materiju koja daje miris i deo dejstva. Istraživanja ukazuju da cimet može usporiti pražnjenje želuca, pa šećer iz hrane ulazi u krv postepeno. Švedski tim je u časopisu „The American Journal of Clinical Nutrition“ objavio studiju o uticaju cimeta na šećer u krvi i pražnjenje želuca: uz 6 g cimeta u pudingu od pirinča, skok šećera posle obroka bio je manji.

Šta to znači za vaše jutro? Kad nema naglog skoka i pada šećera, nema ni vučjeg gladovanja pred ručak. Stomak radi ravnomerno, bez onog teškog osećaja nadutosti. Uz to, izbacivanjem šećera crevima uskraćujete hranu koja im najmanje prija.

(Krstarica)