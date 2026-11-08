ARINA SABALENKA OBJAVILA FOTOGRAFIJE O KOJIMA PRIČA SPORTSKI SVET: Da li je ona najzgodnija teniserka? (FOTO)

Druga teniserka sveta, Arina Sabalenka, voli da pokaže i svoju ženstvenu stranu.

Arina Sabalenka je među najpopularnijim teniserkama na svetu, a pored sporta kome je maksimlano predana, nije joj strana ni modna pista na kojoj ženstvenost dolazi u prvi plan.

Ova teniserka je pre izlaska na teren nedavno, uoči WTA finala, stavila svoju izvajanu figuru u prvi plan na seriji fotografija. Arina se odlučila za spontano fotografisanje u Indijan Velsu, u Kaliforniji, a vidimo da nosi minijaturni crveni krop-topu koji je isticao njen zategnut stomak, kao i kožnu suknju koja je otkrivala njene duge, vitke noge. Izgled je upotpunila crvenim čarapama, crnim cipelama sa visokom tankom potpeticom i crvenom "oversize", a pozirala je na različitim lokacijama u okviru sportskog kompleksa.

Pored teniskih obaveza, Arina ima veoma naporan režim treninga u teretani koji ponekad podrazumeva i dva vežbanja dnevno, a sve daje rezultat koji možemo da vidimo na fotografijama.

Prošlog meseca objavila je snimak svog „intenzivnog treninga”, koji je obuhvatao vežbe snage za celo telo uz upotrebu elastičnih traka i tegova, kao i vožnju sobnog bicikla.

- Moj san je da inspirišem ljude, da budem borac i primer nekoga ko ne odustaje, već se suočava sa svime što mu život postavi na put - rekla je nedavno u intervjuu za Harper's Bazaar” i dodala:

- Ako neko može da me pogleda i pomisli: "Ona je uspela, bila je snažna, pa moram i ja isto tako, mogu da prođem kroz ovo", biću zaista srećna. Volela bih da inspirišem ljude da budu snažni i da nikada ne odustaju.

Arina je takođe istakla važnost mentalne snage u svojoj zahtevnoj profesiji, koja sa sobom nosi brojne uspone i padove.

- Kada dosegnete visok nivo, to svakako zahteva mnogo rada na sebi u mentalnom smislu. Morate stalno da podsećate sebe da ste dovoljno snažni. Ne morate nužno biti strogi prema sebi, niti morate da plačete, ali morate razumeti da, kroz šta god da prolazite, jednostavno morate da prođete kroz to - rekla je i dodala da joj male stvari pričinjavaju veliku radost:

- Neću se umoriti od ponavljanja da morate pronaći nešto što vam pričinjava radost — bilo da je to dobar doručak, uživanje u šoljici dobre kafe ili pogled na nešto lepo dok sedite u prijatnom restoranu. Ponekad odem u kupovinu, što možda nema mnogo smisla. Zamislite da vas, dan pre važne utakmice, neko vidi u kupovini? Ali ako vam je to potrebno, samo napred.