BIO JE NEVIĐENA FACA, SADA SE PRIČA DA ĆE ZAVRŠITI NA PSIHIJATRIJI: Prvoj ženi napravio pakao od života, pa oženio mlađu koju svi mrze, za malo završio u zatvoru

Glumac Alek Boldvin danas ima 68 godina, 8 dece i suprugu koju mrzi pola Holivuda. Od nekadašnjeg šmekera ostala je bleda senka, pogotovo nakon pucnjave na snimanju filma, kada je slučajno ubio koleginicu

Glumac Alek Boldvin upravo je proslavio svoj 68. rođenda i to u društvu svoje male dece. Naime, nekada najpopularniji glumac ovih dana živi u ilegali nakon što se bori sa zdravstvenim problemima i posledicama stresa zbog pucnjave u kojoj je ustrelio jednu ženu 2021. godine.

Nakon nesreće na snimanju filma Rasi, glumac je prodao svoju kuću u Hemptonsima vrednu 20 miliona dolara. Nakon što je njegov slučaj ubistva iz nehata odbačen u julu 2024. godine, glumac sada radi na novoj rijaliti seriji sa svojom porodicom. Takođe je planirano da se pojavi na Međunarodnom filmskom festivalu u Boulderu u aprilu 2026. godine.

Za svoj rođendan je snimio video u kojem je u društvu svojih sedmoro dece koje je dobio sa Hilarijom Boldvin.

"Ćao, ja sam. Rođendan mi je, imam 68 godina. Šta da kažem? Moj omiljeni rođendan pre ovog je bio 40. To je bilo pre nekog vremena," rekao je glumac a njegova ćerka Karmen se umešala sa rečima da je to bilo jako davno, na šta ju je Alek pitao "Koliko vremena je prošlo od tada, Karmen?"

"Pa, mama je tada imala 14 godina," rekla je Karmen, a glumac je bio vidno posramljen:

LJubav sa Kim Besindžer

Čuvši da će igrati rame uz rame sa Alekom Boldvinom u filmu "Čovek za ženidbu", Kim je rekla režiseru Džeriju Risu:

"Bićemo sjajan par!"

Tako je u početku i bilo, strast koju su emitovali na filmskom plantu bila je očaravajuća, a varnice među njima su se osetile već pri prvom susretu. Ubrzo više nisu mogli da kriju emocije.

"Poljubio me je, a zatim me pitao da li želim decu", priseća se Kim Besindžer. Nazvala ga je "psihotičnim" i pokušala da njihov razgovor vrati na film. Boldvin je tada nazvao svog prijatelja i rekao mu da ga Kim "izluđuje" i da će se ubrzo venčati.

Kim Besindžer se zaljubila u glumca kada su krenuli na snimanje i videli povređenog psa kojeg je udario auto. Glumica je zamolila Boldvina da krene za psom kako bi ga odveli kod veterinara. On se povinovao.

"Ona želi da izađeš iz auta na autoputu, pa iskočiš iz auta i uhvatiš psa", rekao je Boldvin. "Nosiš 16 torbi na aerodrom jer ona želi seckane bademe u avionu. Ona ne želi dijamante, krzna i penthause, ona hoće seckane bademe. 20 stepeni ispod nule, ali ako Kim želi supu od povrća iz bla-bla zalogajnice, obučem čizme i odem po nju, jer volim Kim. Kimin ukus je veoma jednostavan, ali ona ne želi ništa od stvari koje žele drugi."

Par se venčao 1993. godine, samo šest nedelja nakon veridbe. Svoju ćerku, Ajrlend, dočekali su 1995. godine.

NJihov život delovao je idilično: putovali su, beskrajno se voleli, provodili sa ćerkom svaki slobodan trenutak, zajedno su brinuli o 12 pasa, a Alek Boldvin nije prestajao da priča na sav glas o tome koliko je posebna i neuobičajena žena. Nazivao ju je "apsolutno izluđujuće neobičnom", "egzotičnom, "ljupkom", "tako čudnom"...

Glumica je sa osmehom pričala kako bi joj suprug ponekad rekao: "Znaš li da te mrzim?", a onda bi mu rekla: "Mrzim i ja tebe", što se ispostavilo lošim receptom za brak.

Posle decenije ljubavi, Kim Besindžer podnela je zahtev za razvod. U januaru 2001. godine, ona je odlučila da se rastane od Boldvina, da bi njen otac izašao sa detaljima:

"Razmišljala je o ovome godinu i po dana. Volim Aleka... On je najljubazniji i najvelikodušniji čovek koga sam upoznao u životu i prevazišao je neke veoma teške stvari... Sve osim jedne – svog besa. Alek ima tu vrstu besa kada se poseže za bolnim stvarima, nečim što se desilo pre godinu ili dve, a onda time maltretira Kim. To se događa javno. A kada je počelo da se dešava i pred Ajrlend, Kim je konačno rekla: "To neću da trpim"."

Prava drama usledila je kada su na red došli formalni deo raskida – brakorazvodna parnica i podela starateljstva.

Dok je još borba za starateljstvo bila u toku, do javnosti su dospeli snimci na kojima Boldvin verbalno maltretira i vređa Kiminu i njegovu ćerku putem telefona, nazivajući je, između ostalog, "nepristojnom i nepromišljenom malom svinjom". Alekov pravni tim optužio je Kim da je poslala medijima ovaj snimak, što je glumica oštro demantovala.

Glumac je o razvodu pisao u svojoj knjizi "Obećanje nama samima", u kojoj je Kim Besindžer opisao kao "pravni ekvivalent Minhauzenovog sindroma" i otkrio da mu je vest o svojoj trudnoći saopštila tonom kojim se nekome kaže da mu je razbijen automobil.

Glumica, reklo bi se, nije bila oduševljena medijskim cirkusom u koji se sve pretvorilo.

"Moj privatni život je pretvoren u javno prikazivanje bog zna čega. Odlučila sam da ga sačuvam koliko sam mogla, da bi moja ćerka imala malo privatnosti. Nažalost, to nije bio slučaj s drugom stranom," rekla je za "The Guardian" 2009.

Boldvin je nastavljao da se priseća svog braka i razvoda i za isti list rekao da je doživeo veliki bol od nekoga za koga nije mogao da pretpostavi da je "sposoban za vrstu ponašanja kakvu očekuje od markiza de Sada".

Godinama kasnije, opisao je Kim kao "jednu od najlepših žena koje su ikada živele" i priznao da ni takav razvod kroz kakav su prošli ne može da mu pomuti sud o njenoj lepoti.

Nakon što je prošlo mnogo vremena i strasti su se smirile, Kim Besindžer je rekla da su Alek i ona "sada kul" i da "život ide dalje".

Ženidba sa 26 godina mlađom Hilarijom

Alek i Hilarija Boldvin su se venčali 30. juna 2012. nakon što nešto više od godinu dana veze. NJihov sudbonosni susret se dogodilo u martu 2011., a Alek je bio taj koji je primetio Hilariju u restoranu u NJujorku. Instruktorka joge je otkrila da je glumac oklevao u odluci da li će joj prići.

"Stajala sam uz vrata sa svojim prijateljima kada je došao do nas i uzeo moju ruku pa mi rekao: ''Sigurno te poznajem'', otkrila je Hilarija u intervjuu za NJujork Tajms. Boldvin joj je potom dao broj telefona, a iako je bila prvo nesigurna, ona ga je nazvala i dogovorili su sastanak.

Instruktorka joge je otkrila i da je Alek bio jako pristojan te da su dugo čekali do svog prvog poljupca. "Šest nedelja se rukovao sa mnom. Imali bismo najromantičnije sastanke uz večeru i onda bi me ostavio kod moje kuće gde se rukovao sa mnom", ispričala je za magazin Beach.

Priznala je i da prvo nije znala da li želi da mu ona bude devojka ili samo prijateljica. Ipak, uskoro joj je otkrio romantične namere, a nakon pet meseci su počeli da žive zajedno. U aprilu 2012. je Alek zaprosio Hilariju i dva meseca kasnije su se venčali u katedrali u NJujorku.

U avgutu sledeće godine par je dočekao prvo zajedničko dete, ćerku Karmen Gabrijelu, a potom su povećavali svoju porodicu i sada imaju sedmoro dece. Alek i Hilarija su 2020. dobili sina Eduarda i već šest meseci kasnije ćerku Mari Luciju preko surogat majke što u početku nisu želeli da priznaju.

Zbog velike želje za decom mnogi su napadali par i nazivali ih opsednutima bebama, a instruktorka joge je rekla da je zapravo kriv glumac. Naime, prisetila se njihova upoznavanja i izlazaka te je otkrila da ju je ispitivao da li želi decu što joj je bilo smešno.

"Bilo je smešno jer kad smo se prvi put sreli hteo je da bude siguran da želim da imam decu. Tek sam bila napunila 27 godina. Šest nedelja smo izlazili i on bi se samo rukovao sa mnom. Nije želeo ni da me poljubi! I onda bi mi rekao: 'Da li želiš decu? U dobi sam u kojoj moram biti ozbiljan s osobom s kojom se viđam i moram da stavim sve svoje karte na sto i reći šta želim", ispričala je Hiarija za Us Weekly.

Jednom je otkrila i da joj se sviđa da ima veliku porodicu jer je okružena s puno ljubavi. "Kažu da kad imaš jedno dete, misliš: "Nikada ne bih mogao da volim drugu osobu onoliko koliko volim ovo dete." Onda imaš još jednu i shvatiš da možeš. I to se ne menja jer imate sve više i više i više", objasnila je za People.

Inače, Hilarija je kroz godine izazivala razne reakcije svojim izjavama, a jednom je progovorila o informaciji da ju je Alek ućutkivao dok je rađala. Podelila je na Instagramu članak s naslovom: "Kad mi je suprug rekao da se stišam dok sam imala trudove, znala sam da je naš brak gotov", a onda je objašnjavala i ublažavala rečeno.

"Alek me utišao dok sam bila trudna s Rafaelom. Razgovarao je s nekim telefonom i rekao mi da se malo stišam. Čim je to izgovorio, shvatio je da zvuči kao seronja. Ostala sam u braku i s njim dobila još 522 deteta. Pustim ga da uđe tek nakon što mi daju epidural. Poštedeću vas za sada detalja svoje reakcije, ali to se više nikad nije ponovilo", poručila je.

Hilarija je dugo vremena i meta ruganja zbog laži u kojoj su je uhvatili. Naime, ona je tvrdila da je rođena u Španiji i da nije Amerikanka. Hilarija je godinama ponosno isticala svoje korene iz ove evropske države, a često je u intervjuima znala da ubacuje španske reči i fraze.

Ali onda je jedna žena krajem 2020. godine na Tviteru napisala: "Zadivljujuće je kako se Hilariji Boldvin svih ovih godina gleda kroz prste što se pretvara da je iz Španije. Ne razumem zašto laže da je živela tamo i da je poreklom iz Španije?", što je pokrenulo lavinu komentara i članaka na ovu temu.

Društvene mreže ubrzo nakon toga preplavili snimci u kojima gospođa Boldvin priča o tome kako je rođena u Španiji i govori uz jak naglasak, a u jednoj emisiji iscenirala je da je zaboravila kako se na engleskom kaže "krastavac". Nakon pritiska koji joj je nametnut od strane pratitelja koji su je optužili da je lažljivica te joj dodelili titulu za najbesmisleniju laž koju su čuli, Hilarija je priznala da je lagala.

Upravo se Hilarija Boldvin smatra jednom od najomraženijih supruga holivudskih zvezda, a kada je par započeo snimanje rijaliti emisije o njihovom braku i deci - svi su još više učvrstili svoju mržnju prema ovoj ženi.

