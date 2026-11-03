DA LI JE ONA NAJZGODNIJA SPORTSKA NOVINARKA? Dileta Lota se vratila na teren (FOTO)

Dileta Lota je ponovo u centru pažnje sportskih dešavanja.

Italijanska sportska novinarka se ponovo pojavila na terenu San Sira, noseći mikrofon, a njen izgled ne može da ostane van pažnje.

U sportskom okruženju, Dileta je ponovo uspela da spoji vrhunsku profesionalnost i svoj prepoznatljiv stil. Ponela je svetloplave farmerke zvonastih nogavica koje su na odličan način istakle njenu izvajanu figuru, a uz njih je obukla kratku kožnu jaknu crne boje koja je samo još više naglasila svetli džins.

Plavu kosu je pustila da pada u blagim talasima, a na licu je imala malo šminke koja je samo istakla njenu prirodnu lepotu.

- Noć veštica na San Siru. Predivno je ponovo biti ovde - napisala je ona u opisu niza fotografija.

Lota je samouverenim držanjem i osmehom, još jednom je potvrdila status jedne od najatraktivnijih žena sportskog novinarstva.

NJena objava je za kratko vreme skupila preko sto hiljada lajkova i brojne komentare.

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