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DA LI JE ONA NAJZGODNIJA SPORTSKA NOVINARKA? Dileta Lota se vratila na teren (FOTO)

Dileta Lota je ponovo u centru pažnje sportskih dešavanja.

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Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Italijanska sportska novinarka se ponovo pojavila na terenu San Sira, noseći mikrofon, a njen izgled ne može da ostane van pažnje. 

U sportskom okruženju, Dileta je ponovo uspela da spoji vrhunsku profesionalnost i svoj prepoznatljiv stil. Ponela je svetloplave farmerke zvonastih nogavica koje su na odličan način istakle njenu izvajanu figuru, a uz njih je obukla kratku kožnu jaknu crne boje koja je samo još više naglasila svetli džins. 

Plavu kosu je pustila da pada u blagim talasima, a na licu je imala malo šminke koja je samo istakla njenu prirodnu lepotu. 

- Noć veštica na San Siru. Predivno je ponovo biti ovde - napisala je ona u opisu niza fotografija. 

Lota je samouverenim držanjem i osmehom, još jednom je potvrdila status jedne od najatraktivnijih žena sportskog novinarstva. 

NJena objava je za kratko vreme skupila preko sto hiljada lajkova i brojne komentare. 

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