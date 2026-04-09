DARKO LAZIĆ NE KRIJE SREĆU: Posle smrti brata, konačno stigle lepe vesti u njegovu porodicu - "Nek nam je živo i zdravo"

Pevač Darko Lazić je posle smrti brata prošao kroz težak period, a sada je konačno čuo lepe vesti.

Posle smrti brata Dragana i veoma teškog i bolnog perioda koji je prošao, Darko Lazić podelio je srećne vesti. NJegovi kumovi su postali roditelji, a ovim povodom Darko se oglasio na svom Instagram profilu i čestitao im na prinovi, ne krijući oduševljenje zbog kumčeta.

- Čestitke, kumovi moji dragi! Neka je kumče živo i zdravo - poručio je oduševljeno Lazić na svom Instagram profilu.

Podsetimo, Darko se nedavno ponovo vratio nastupima i poslu što je izazvalo razne komentare na društvenim mrežama. Mnogi su mu zamerali jer peva, a nije prošlo ni 40 dana od smrti njegovog brata, dok su drugi stali na njegovu stranu i branili ga.

I sam Darko je video negativne komentare i obratio se svima koji su ih pisali.

- Ne znam šta bih ti rekao... Prihvatio sam to, jednostavno... Život ide dalje, a nažalost ponekad život nije fer, ali moj posao je da pevam i morao sam da nastavim da pevam. Pritom, znam da prvi on ne bi želeo da prekinem da pevam. Nešto sam skoro pročitao, da su ljudi počeli uveliko da komentarišu nešto, kao, "sram te bilo, nije prošlo ni 40 dana, već ideš da pevaš...". Samo sam u sebi pomislio, pa čekajte, ljudi, imate li vi malo respekta i da napišete tako nešto? Ipak ja moram da izdržavam i tri porodice - rekao je Darko i istakao da je da sada mora da bude jak kako zbog svoje porodice, tako i zbog porodice pokojnog brata.

- Ja sam morao da budem jak, jer sam ja ostao sam sa njima. Kada vide mene da padnem, onda i oni još više padnu u depresiju i tugu. Maksimalno se trudim da i njih ohrabrim i ojačam, tu sam da podignem tu kulu koja je srušena. Koliko toliko da pokušam da zamenim njegovo mesto i da popunim tu prazninu, jer ipak sam ja ostao kao, ajde da kažem, glava porodice. Moram da se brinem o toj deci, o majki, snajki... On nije bio sam. Imao je i ima mene, ja ću biti tu za njega, a on je uz mene i daje mi snagu - rekao je Darko za Telegraf.

