FRIZER SLAVNIH OBJAVIO NEVIĐENE FOTKE DžEJ LO: Pevačica potpuno gola, prizori zapalili mreže (FOTO)

Frizer slavnih lepotica objavio je dosad neviđene fotografije slavne Dženifer Lopez na mrežama i svi su ostali bez teksta.

Iako je praznik Noć veštica odavno gotova priča, frizer slavnih lepotica Kris Eplton je odlučio da objavi dosad neviđene fotografije Dženifer Lopez na svom Instagram profilu.

Kako se vidi, na ovim fotkama latino diva je potpuno naga, a posebnu pažnju privukla je njena frizura – plava kosa koja je savršeno istakla njene crte lica.

"Bombshell Barbs", napisao je Eplton uz objavu, aludirajući na Barbarelu, ženskog lika kojeg je utelotvorila Džejn Fonda u istoimenom filmu iz 1968. godine.

Inače, Kris je zadužen za mnogobrojna izdanja slavne Džej Lo i može se zaključiti da odlično radi svoj posao. Pevačica je nedavno predstavila malu, ali značajnu promenu frizure, odnosno, voluminoznu kosu u toploj nijansi smeđe boje koju krase šiške.

Izdanje je upotpunila nežnim, zemljanim tonovima, a primetni su bili masivni zlatni aksesoari koji su dodatno naglasili raskoš na fotografijama.

(Super žena)

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