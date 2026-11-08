Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

FRIZER SLAVNIH OBJAVIO NEVIĐENE FOTKE DžEJ LO: Pevačica potpuno gola, prizori zapalili mreže (FOTO)

Frizer slavnih lepotica objavio je dosad neviđene fotografije slavne Dženifer Lopez na mrežama i svi su ostali bez teksta.

1794122089_profimedia-1107663933.jpg
Foto: JOHN RAINFORD / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Oglas

Iako je praznik Noć veštica odavno gotova priča, frizer slavnih lepotica Kris Eplton je odlučio da objavi dosad neviđene fotografije Dženifer Lopez na svom Instagram profilu.

Kako se vidi, na ovim fotkama latino diva je potpuno naga, a posebnu pažnju privukla je njena frizura – plava kosa koja je savršeno istakla njene crte lica.

"Bombshell Barbs", napisao je Eplton uz objavu, aludirajući na Barbarelu, ženskog lika kojeg je utelotvorila Džejn Fonda u istoimenom filmu iz 1968. godine.

Inače, Kris je zadužen za mnogobrojna izdanja slavne Džej Lo i može se zaključiti da odlično radi svoj posao. Pevačica je nedavno predstavila malu, ali značajnu promenu frizure, odnosno, voluminoznu kosu u toploj nijansi smeđe boje koju krase šiške.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo)

Izdanje je upotpunila nežnim, zemljanim tonovima, a primetni su bili masivni zlatni aksesoari koji su dodatno naglasili raskoš na fotografijama.

(Super žena)

BONUS VIDEO:

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas