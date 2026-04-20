Haris Džinović o Melininoj udaji za britanskog milionera: "Ona jednostavno ne postoji za mene"

Modna dizajnerka Melina Džinović i britanski biznismen Džefri Pol Arnold venčali su se tokom vikenda u Monte Karlu.

O venčanju bivše supruge je sada progovorio i Haris Džinović koji nastavlja svoj život punim plućima, a razvod ostavlja iza sebe.

- Ništa nisam ni ispratio, nit me bilo šta zanima, ali apsolutno. Nemam ja nikakvih želja ni poruka vezanih za nju, ona jednostavno ne postoji za mene i to je kraj. Čista arija. Kao zrak... Prema tome... Šta treba ja da komentarišem o nečemu što je ništa - iskren je bio Džinović.

Haris kaže da je tačku njihv odnos stavio čim su se razveli i maksimalno se posvetio deci:

- Ne zanima me šta se piše, niti me zanimaju stvarni događaji za nju to me ne interesuje, davno sam ja , kad smo se razišli okrenuo svom životu, svom detetu prema tome, šta ja imam sa tim? Može da se uda, da se ubije, štagod hoće...šta mene briga. Ma kakvi taman posla, ja da razmišljam o nekoj prošlosti, ne pada mi na pamet.

Umesto da se bavi prošlošću, pevač je danas maksimalno posvećen publici, nastupima i sportu, i trudi se da ostane veoma aktivan. Na pitanje kako se danas oseća, Haris oduševljeno poručuje:

- Fantastično. Vraćam se sa jednog teniskog turnira u Beogradu, igrao sam na teniskom turniru. Igrao sam i u Sarajevu, imao dve svirke...taman posla. Biće i ostaće tako samo vedro i pozitivno kao što je sad u životu.

(Telegraf)