Oglas
Oglas
· · Komentari: 0

MARINA TUCAKOVIĆ BI DANAS NAPUNILA 73. GODINE: Evo kako je uvek proslavljala rođendane i šta joj je bilo najbitnije

Marina Tucaković preminula je 2021. godine.

1793779565_1789801149_1782284944_1781163718_646a9e7f3515a8700eaf0649aee28eb7cd0a41cc-6a3b82905d518.jpg
Foto: Ataimages.rs/ A.A.
Oglas

Marina Tucaković, najpoznatiji tekstopisac sa ovih prostora, rođena je na današnji dan 1953. godine, a danas bi proslavila 73. rođendan.

Marina Tucaković preminula je 2021. godine, a ranije je volela da priča o tome kako slavi rođendane. Ona nije od onih poznatih koji bi pravili gala proslave i pozvali estradu. Više je volela intimnije proslave u krugu porodice i najbližih prijatelja.

NJeni gosti su znali da joj prirede iznenađenje koje nije mogla ni da zamisli da bi dobila.

Marina Tucaković preminula je 19. septembra 2021. godine nakon duge borbe sa rakom. Imala je 67. godina. Iza sebe ostavila supruga Aleksandra Futu Radulovića, kao i sina Milana Laću, koji je takođe preminuo godinu dana nakon nje.

Marina Tucaković napisala je bezbroj hitova, a njen život obeležila je tragedija kada joj je preminuo sin Miloš sa 24 godine. Ipak i pored te tragedije, ona je nastavila sa životom, a kako je ranije ispričao kompozitor i harmonikaš Endži Mavrić, bila je prava domaćica.

"Bila je prava domaćica"

Endži je bio čest gost u njihovom domu, a kako tvrdi uvek su znali kako da dočekaju ljude onako kako dolikuje.

- Sa Futom i Marinom sam privatno bio vrlo blizak. Kod njih u kući smo se družili, stvarali i uživali. Skakao sam kad me je Futa prvi put pozvao i rekao da dođem kod njega da probamo da radimo. Mnogo sam voleo Marinu i u toj kući sam proveo deset godina. Kad je Marina umrla, bilo mi je krivo što su svi koji su je poznavali jurili minut slave da pričaju koliko je vole. To mi je bilo užasno, dno dna. Trkali su se u tome ko je više i bolje poznavao - rekao je on.

(Blic)

BONUS VIDEO:

 

 

Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Oglas
Pošalji komentar
Ne sviđa mi se 0
Pošalji komentar
Komentari objavljeni na portalu Novosti.rs ne odražavaju stav vlasnika i uredništva, kao ni korisnika portala. Stavovi objavljeni u tekstovima pojedinih autora takođe nisu nužno ni stavovi redakcije, tako da ne snosimo odgovornost za štetu nastalu drugom korisniku ili trećoj osobi zbog kršenja ovih Uslova i pravila komentarisanja. Svaki prekršaj pravila komentarisanja može rezultirati upozorenjem ili zabranom korišćenja. Administratori i redakcija jedini su ovlašćeni za interpretaciju pravila. - Korisnički nalozi vlasništvo su davaoca usluge i svaka zloupotreba istih je kažnjiva - Korisniku se pristup komentarisanju može onemogućiti i bez prethodnog upozorenja. - Administratori zadržavaju pravo cenzurisanja postova što će biti naznačeno u tim postovima. Strogo su zabranjeni: govor mržnje, uvrede na nacionalnoj, rasnoj ili polnoj osnovi i psovke, direktne pretnje drugim korisnicima, autorima novinarskog teksta i/ili članovima redakcije, postavljanje sadržaja i linkova pornografskog, politički ekstremnog, uvredljivog sadržaja, oglašavanje i postavljanje linkova čija svrha nije davanje dodatanih informacija vezanih za tekst . Strogo je zabranjeno i lažno predstavljanje, tj. ostavljanje lažnih podataka u poljima za slanje komentara. Komentari koji su napisani velikim slovima neće biti odobreni. Redakcija Novosti.rs zadržava pravo da ne odobri komentare koji ne poštuju gore navedene uslove.
Oglas