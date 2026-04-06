IMALA JE 9 GODINA KADA SU JE OSAKATILI, A SA 17 SE PORODILA: Životna priča manekenke koju su našli u reci

Katuša Nijan, manekenka poreklom iz Gvineje, postala je aktivistkinja protiv ženskog obrezivanja

Do kraja sedamdesetih i početka osamdesetih godina, svet visoke mode bio je zatvoren za tamnopute lepotice. Danas su imena poput Iman i Naomi Kembel poznata svima, ali put njihovih prethodnica bio je popločan preprekama, predrasudama i iskušenjima. Jedna od njih bila je i Katuša Nijan, slavna manekenka iz osamdesetih, čiji je život bio kratak, ali neverovatno intenzivan i upečatljiv.

Priča manekenke Katuše Nijan počinje 1960. godine u Gvineji. NJen otac, istoričar, bio je u sukobu sa tadašnjim režimom Ahmada Seku Turea, pa je porodica bila prinuđena da emigrira. Sa samo devet godina, Katuša je pretrpela strašnu i bolnu tradiciju – žensko obrezivanje. Uprkos traumatičnom iskustvu, kasnije je osnovala udruženje "Katuša protiv ženskog obrezivanja" i postala glasna aktivistkinja u borbi protiv ove surove prakse.

Već sa 17 godina udala se i rodila ćerku Emi, a potom se preselila u Francusku, gde je i počela njena blistava manekenska karijera. Na modnim pistama Katuša je osvajala poglede i srca publike, zaslužujući nadimak "crna princeza piste".

Veliku ulogu u njenoj karijeri imao je i legendarni dizajner Iv Sen Loran, koji je rođen u Severnoj Africi, i već od šezdesetih godina želeo je da razbije rasne barijere u modnoj industriji. Upravo je on bio jedan od prvih koji je angažovao tamnopute manekenke, među kojima je Katuša ostavila poseban trag.

Prva Loranova kolekcija posvećena afričkom nasleđu nastala je još 1967. godine. U njoj su dominirale haljine od rafije, drvene perle, jakne u stilu safarija, tunike i tirkizni turbančići. Iv nikada nije gledao na afričku kulturu sa visine, naprotiv, želeo je da u svojim kreacijama prikaže svu njenu raskoš i lepotu. NJegove legendarne kolekcije u afričkom stilu i danas se smatraju remek-delima modne istorije.

Upravo zbog toga, Katuša je godinama bila Loranova muza i simbol novog doba na modnim pistama. NJena harizma, sloboda i snaga činile su je ikonom generacije, a njen uspon podseća na bajku sa modnih pista Pariza.

Katuša Nijan pronađena utopljena u Seni

Ipak, život "crne princeze" nije bio bajka do kraja. Nakon što se povukla iz modelinga 1998. godine, Katuša je pokušala da pokrene sopstveni brend, ali je u tome omeo problem zavisnosti od opojnih supstanci. Posle višegodišnje borbe i lečenja, okrenula se aktivizmu, objavila autobiografiju i vodila kampanju protiv tradicionalnih običaja koji ugrožavaju žene u Africi.

Nažalost, njen život prerano je prekinut. Katuša je nestala 1. februara 2008. godine nakon što je bila viđena na jednoj pariškoj zabavi. Prijatelji su je ispratili do Mosta Aleksandra III, nadomak stana u kojem je živela, ali njeno telo je sutradan pronađeno u reci Seni. Iako su mnogi sumnjali u zločin, policija nije pronašla nikakve dokaze, pa je kao zvanična verzija ostalo utapanje usled alkoholisanosti. Imala je 48 godina.

Koliko je velikih, posebnih žena u istoriji koje su nas prerano napustile! Možda baš zahvaljujući njima, današnje devojke i žene mogu da se osećaju slobodnije i sigurnije u ovom nepredvidivom svetu.

(Blic Žena)

