KEBA PLAKAO U ZVEZDAMA GRANDA: Đorđe David ga tešio, a ovo je razlog - "Rasula si me u komade.."

Dragan Kojić Keba, je jedan od onih pevača koji ne pokazuje svoje emocije tek tako. On je generalno uvek nasmejan, doteran i raspoložen pred kamerama ali se sada desio trenutak kada je Kojić pokazao svoje emocije i zaplakao u emisiji.

U takmičenju Zvezde Granda, gde pevač sedi kao član žirija, u prošloj emisiji devojka je otpevala pesmu "Zašto majko nisi večna".

Pogođen emocijom koju je mlada takmičarka donela na scenu, Keba je odmah nakon nastupa objasnio zbog čega se toliko rasplakao. Nije krio da ga je pesma pogodila u najbolniju tačku, pa se prepun emocija obratio kandidatkinji.

- Rasula si me u komade, to su moji neki razlozi, ali baš si me dirnula, baš je bilo emotivno. Oduševila si me – rekao je Keba, ne krijući koliko voli ovu numeru.

Dok je Keba lio suze, njegov kolega Đorđe David ga tapšao po ramenu.

