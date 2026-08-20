TELO HEJDEN PENETIJER PREDATO PORODICI: Obdukcija je završena, istraga još uvek u toku

Pogrebnik Majk Elis saopštio je dan nakon njene smrti da je obdukcija završena i da na telu nisu pronađeni znaci povreda.

Telo glumice Hejden Panetijer predato je njenoj porodici, nekoliko dana nakon njene iznenadne smrti u 36. godini.

Kancelarija pogrebnika okruga Grinvil potvrdila je za PEOPLE da su posmrtni ostaci glumice u utorak, 18. avgusta, predati njenoj porodici. Istog dana uveče telo je prebačeno u pogrebno preduzeće. Hejden je preminula u nedelju, 16. avgusta, u Južnoj Karolini.

Obdukcija završena, nema znakova traume

Pogrebnik Majk Elis saopštio je dan nakon njene smrti da je obdukcija završena i da na telu nisu pronađeni znaci povreda koji bi mogli da doprinesu smrti.

Ipak, konačni rezultati još nisu poznati. Prema rečima mrtvozornika, za dobijanje svih nalaza obdukcije može biti potrebno čak tri meseca.

„Istraga ostaje aktivna i u toku“, naveo je Elis.

On je otkrio i da je Hejden pronađena u stanju srčanog zastoja kada su prvi spasioci stigli na mesto događaja u nedelju popodne.

Vest o njenoj smrti potvrdio je njen predstavnik, koji je u ime njenog oca Alana „Skipa“ Panetijere objavio emotivnu izjavu.

„Sa dubokom tugom delimo vest o tragičnoj smrti naše voljene Hejden. Bila je neverovatna svetlost i prirodna sila koja je donosila neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milionima ljudi koji su je gledali na ekranu“, navodi se u saopštenju.

Sa njom u trenutku smrti bio bivši partner

Izvor iz policije rekao je za PEOPLE da je Hejden u trenutku smrti bila sa svojim bivšim partnerom Brajanom Hikersonom, sa kojim je godinama imala turbulentnu vezu.

Prema policijskom izveštaju, Brajan i njegov brat Zak bili su sa glumicom kada je stigla hitna pomoć.

Brajan je policajcima pokazao i „kesu sa lekovima“ koje je Hejden navodno uzimala.

Policajac Metju Brajan naveo je u izveštaju da je Zak bio „veoma emotivan“, dok Brajan nije pokazivao vidljive emocije sve dok glumica nije proglašena mrtvom na mestu događaja.

Policajac je dodao da je sa Brajanom razgovarao „detaljnije“, dok je Zak Hejden opisao kao devojku svog brata. Policajčeva kamera na uniformi bila je uključena tokom tog razgovora.

NJihova veza bila je obeležena nasiljem

Hejden i Brajan prvi put su povezani 2018. godine, a tokom njihove višegodišnje veze Hikerson je više puta bio hapšen, između ostalog zbog optužbi za nasilje u porodici 2019. i 2020. godine.

Glumica je kasnije period njihovog odnosa opisala kao „veoma mračno i komplikovano vreme“ u svom životu.

U isto vreme, Hejden je privatno vodila borbu sa zavisnošću od alkohola i opioida. U razgovoru za PEOPLE 2022. godine otvoreno je govorila o tom teškom periodu.

„Želela sam da izlazim, želela sam da radim sve što nisam smela. Gluma je bila moj život, ali sam se osećala toliko loše zbog sebe da sam izgubila poverenje u sebe“, rekla je tada.

Hikerson osuđen zbog nasilja nad glumicom

Brajan Hikerson je 2021. godine priznao krivicu u postupku koji je proistekao iz hapšenja 2020. godine, nakon što se izjasnio da ne osporava dve krivične optužbe za povređivanje partnera.

Osuđen je na 45 dana zatvora, četiri godine formalne uslovne kazne, 52 časa programa za nasilje u porodici, novčanu nadoknadu od 500 dolara i petogodišnju zaštitnu meru.

U zatvoru je proveo 13 dana, dok su ostale optužbe odbačene. Slučaj iz 2019. godine takođe je kasnije odbačen.

Dok porodica sada preuzima brigu o posmrtnim ostacima glumice, istraga o okolnostima njene smrti i dalje traje, a konačni nalazi obdukcije i toksikoloških analiza mogli bi da daju odgovor na pitanje šta je dovelo do tragedije.

(Kurir)

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