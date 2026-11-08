„KNJIGAMA SAM VRAĆALA DUGOVE“: Mirjana Bobić Mojsilović o tragediji koja joj je promenila život zauvek

Mirjana Bobić Mojsilović rano je ostala udovica i samohrana majka nakon što je njen suprug prerano preminuo u 37. godini života.

Mirjanin muž, doktor LJubomir Buca Mojsilović, bio je njena najveća ljubav, a tragedija im se dogodila kada je njihova ćerka Mila imala samo godinu dana.

"Imala sam dva izbora, da odem kod mame u krilo i nastavim da plačem i drugo da uzmem život u sopstvene ruke i radila sam to kako sam znala i umela, da li je uvek bilo dobro sigurno nije, da li sam bila spektakularna nisam. Bavila sam se novinarstvom, a kada mi se učinilo da više nemam šta da kažem i da gotovo svaki moj pasus prelazi u literaturu otišla sam iz tog sveta i počela da pišem knjige. Sećam se da sam ih prodavala po Knez Mihajiovoj. Stavim Milu u 'Reno 4' da nam kola ne odnesu panduri i onda idem od knjižare do knjižare. Keš je tada bio i onda sve po deset, dvadeset dinara samo joj ubacim kroz onaj mali leptirić na autu i kažem: 'Milence broj'. Vraćale smo tako naše dugove i živele od toga", kazala je nekadašnja novinarka, prenosi "Story".

Zbog ćerke više nije htela da se udaje.

"Bilo je ljubavi u mom životu, strasti i ludila i svega, ali očigledno nikada nisam htela da se udam. Svesno sam birala muškarce s kojima nisam mogla da ostvarim tu vrstu veze, da ne bih ugrozila svoju ćerku. Za dete je ta situacija uvek potresna i ono je uvek oštećeno", izjavila je.

(Nova)

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