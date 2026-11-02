"NJEGOVA DECA SU STALNO KOD MENE, NE RAZDVAJAM IH OD SVOJE": Darko Lazić o životu nakon smrti brata - "Sve je to sveže i bolno..."

Darko je naglasio da čini sve što je u njegovoj moći kako Draganova deca ne bi osetila prazninu.

Pevač Darko Lazić otvorio je dušu o bolnom gubitku rođenog brata Dragana, koji je tragično izgubio život u saobraćajnoj nesreći 11. marta. Iako nerado javno priča o tragediji jer su rane još uvek sveže i preteške, pevač je tokom gostovanja u emisiji smogao snage da opiše kako se porodica bori sa tugom i na koji način brine o Draganovim mališanima.

Darko je naglasio da čini sve što je u njegovoj moći kako deca ne bi osetila prazninu, ističući da ih voli i čuva baš kao i svoje naslednike.

- Ja se trudim maksimalno da oni ne osete toliku patnju i bol. Stalno su kod mene deca, i moja i njegova. Ne razdvajam ih, što moja deca, to i njegova. Sve je to sveže i bolno, ali koliko-toliko da se vrati neka boja, da nestane to sivilo. Pola mog života je odneo sa sobom. Izbegavam da pričam o tome, došao sam malo nestabilan. Trudim se da što manje primete ukućani i da im vratim osmeh na lice. Vidim da im fali otac i ja im to ne mogu zameniti, ali mogu da budem tu za njih za sve što im treba, iako im ne mogu zameniti oca.

Preuzeo kumstvo umesto brata

U želji da ispuni sve što je njegov brat započeo, Darko je nedavno preuzeo i ulogu kuma na krštenju deteta njihovih bliskih prijatelja, umesto pokojnog Dragana.

- Moj pokojni brat je trebalo da mu krsti decu i onda se desilo šta se desilo, moj brat je poginuo. Ja sam bez razmišljanja prihvatio da krstim dete, bila je mala proslava, ručak, malo muzike... - ispričao je pevač u emisiji "Premijera Vikend-Specijal".

Lazić je takođe najavio veliki memorijalni koncert u Draganovu čast, zakazan za godišnjicu tragedije, 11. marta, na kom će nastupiti izvođači koje je njegov brat najviše slušao.

- Taj koncert je bio planiran za oktobar, ali se stvari nisu odvijale kako treba. Zato planiram koncert na godišnjicu njegove smrti, 11. marta, u znak sećanja na mog brata. Gosti će biti pevači koje je on voleo. Jedno mesto u prvom redu ostaće prazno, ostavljeno za njega. On za mene uvek živi i živeće, on je moja snaga.

(Mondo)

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