MAJKA SRPKINJA DALA JOJ JE MUŠKO SRPSKO IME: Ćerka slavnog holivudskog glumca danas je prava lepotica i ima brojne talente (FOTO)

Iako je rasla daleko od reflektora, ćerka jednog od najcenjenijijh glumaca današnjice nije odolela javnom poslu, a do sad smo je videli u više uloga. Kako njen slavni tata otkriva, njegova mezimica ima još jedan dar!

Holivudski glumac Kristijan Bejl je jedno od najvećih imena filmske industrije, oskarovac i umetnik nominovan za Oskara čak četiri puta, jedan od omiljenih glumaca koji je igrao nekog superheroja, s tim što je lik Betmena podigao na viši nivo nego što je to ranije bio slučaj, a uz sve to je i, malo je poznato, srpski zet.

Bejl je od 2000. godine u braku sa Srbislavom Sibi Blažić, nekadašnjom šminkerom i ličnom asistentkinjom slavnih, a radila je za Vinonu Rajder kad je zahvaljujući poslu upoznala čuvenog engleskog glumca.

Ćerka Kristijana Bejla je multitalentovana

NJih dvoje već decenijama žive u Americi, a zajedno imaju 21-godišnju ćerku Emelin Luku Bejl i sina Reksa Bejla, koji je rođen 2014.

Iako su Bejlovi poznati kao par koji iznad svega ceni privatnost, pa decu ne izlažu javnosti, Emelin, koja preferira da se predstavlja svojim srednjim imenom Luka, rešila je da se bavi javnim poslom. Kao glumica se pojavila u filmovima "Ford protiv Ferarija" i "Tor: LJubav i grom", ali mnogo više iskustva ima kao model.

Kao manekenka je debitovala na pisti 2021. godine, kada je prošetala na Alta Moda reviji italijanske modne kuće Dolce & Gabbana na Trgu Svetog Marka u Veneciji, a i kasnije je u više navrata sarađivala s ovim brendom.

Ipak, to ne znači da je Emelin Luka Bejl tipična holivudska nepo beba, pa još uvek postepeno gradi svoj put i tek treba da pronađe ono u čemu je najbolja.

Kristijan Bejl otkrio još jedan talenat njegove ćerke

NJen tata Kristijan Bejl, koji inače skoro nikad ne priča o deci u intervjuima, sada je otkrio još jedan Lukin talenat i potencijal za karijeru.

– Ona je neverovatno talentovana kao fotografkinja i manekenka i mogu da zamislim da će mi jednog dana ona režirati. Ima izvanredan um. Neverovatno kreativan mozak i zadivljujuće vizije i tako dalje. Neizmerno sam ponosan na nju – rekao je Kristijan Bejl pre nekoliko dana, u razgovoru povodom promocije njegovog novog filma "Maden".

Ipak, to ne znači da je Emelin Luka Bejl tipična holivudska nepo beba, pa još uvek postepeno gradi svoj put i tek treba da pronađe ono u čemu je najbolja. Kristijan Bejl otkrio još jedan talenat njegove ćerke NJen tata Kristijan Bejl, koji inače skoro nikad ne priča o deci u intervjuima, sada je otkrio još jedan Lukin talenat i potencijal za karijeru. – Ona je neverovatno talentovana kao fotografkinja i manekenka i mogu da zamislim da će mi jednog dana ona režirati. Ima izvanredan um. Neverovatno kreativan mozak i zadivljujuće vizije i tako dalje. Neizmerno sam ponosan na nju – rekao je Kristijan Bejl pre nekoliko dana, u razgovoru povodom promocije njegovog novog filma "Maden".

Poznato je da je Bejl prilično posvećen poslu i da ume da bude nezgodan na setu jer želi da sve prođe savršeno, a zbog incidenta na snimanju "Terminatora", kada je nekoliko minuta vikao na direktora fotografije Šejna Harlbuta, čak je morao da se izvinjava. Ako bi bio u prilici da mu šef bude ćerka, morao bi da promeni pristup, priznaje. – Verovatno bih se prema njoj ponašao bolje nego prema bilo kome drugom. Prestravljen sam – našalio se.

(Glossy)

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