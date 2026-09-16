MISLILI SU DA ĆE ZAUVEK OSTATI ZAJEDNO, A SADA SE RAZVODE: Čuvena glumica i muž posle 9 godina stavili tačku (FOTO)

Amanda Sajfred i Tomas Sadoski stavljaju tačku na svoj brak.

Amanda Sajfred i Tomas Sadoski razišli su se posle devet godina braka. Potvrdili su to u zajedničkoj izjavi ekskluzivno za magazin People.

"Razdvojeni smo već neko vreme i to se pokazalo kao pravi potez za nas i našu porodicu. Uvek ćemo biti tu jedno za drugo – i to je dobro”, izjavili su Amanda Sajfred i Tomas Sadoski. Bivši par upoznao se 2015. godine dok su zajedno glumili u predstavi "The Way We Get By" u Njujorku.

Par se ponovo sreo kasnije te godine na snimanju filma "The Last Word", u kojem su tumačili ljubavni par. Do sledećeg proleća, njihova hemija sa ekrana prerasla je u pravu ljubavnu vezu, a u martu 2016. potvrđeno je da su zajedno.

Verili su se kasnije te godine, pa je usledilo venčanje u martu 2017.

"Venčali smo se u tajnosti. Jednostavno smo otišli ​​u unutrašnjost zemlje sa matičarem, samo nas dvoje – i obavili to na svoj način”, rekao je Sadoski i dodao: "Bilo je prelepo. Bilo je baš onako kako treba da bude. Bili smo samo nas dvoje".

Samo nekoliko dana nakon venčanja, par je dobio prvo dete, ćerku Ninu. U septembru 2020. godine dobili su i sina, Tomasa Mlađeg.

Sajfred i Sadoski su uglavnom čuvali privatnost svog porodičnog života, odlučivši se za mirniji stil života na farmi u severnom delu države Njujork. Glumica je povremeno pružala uvid u njihov zajednički život, uključujući porodičnu rutinu, njihove životinje i zajednički angažman na pružanju podrške deci pogođenoj sukobima.

Ubrzo nakon venčanja Sadoski je govorio o Sajfred, ističući: "Ona je osoba koju najviše volim, kojoj se divim i koju najviše poštujem na svetu".

Amanda Sajfred se zahvalila Sadoskom na dodeli Emi nagrada 2022. godine, nakon što je osvojila priznanje za najbolju glavnu glumicu, bila je sa mužem i na premjeri "The Crowded Room" 2023. godine.

Sajfred je opisivala njih dvoje kao "jin i jang” kada je reč o roditeljstvu, dok je Sadoski govorio o tome koliko je ponosan što sarađuje sa suprugom na podršci organizaciji "War Child USA".

U januaru ove godine, čuvena glumica je govorila o podršci koju joj Sadoski pruža u karijeri tokom posebno napornog perioda, rekavši za Vogue da njen suprug "mnogo toga žrtvuje zbog nje” dok ona preuzima uloge u projektima The Testament of Ann Lee, The Housemaid i seriji Long Bright River. Juče je na Instagram storiju objavila njegovu fotografiju.

(Blic Žena)

BONUS VIDEO: