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NIK RAJNER NEĆE BITI OSUĐEN NA SMRT: Najstroža kazna koju može da dobije za brutalno ubistvo roditelja je doživotni zatvor - on tvdi da nije kriv

Najstroža kazna koja Niku Rajneru može biti izrečena jeste doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, potvrdio je tužilac.

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Foto: Michael Buckner / Getty images / Profimedia
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Nik Rajner (33) neće se suočiti sa smrtnom kaznom ukoliko bude proglašen krivim za ubistvo svojih roditelja, holivudskog reditelja Roba Rajnera i Mišel Singer Rajner.

NJih dvoje su u decembru 2025. godine pronađeni mrtvi u svom domu u Brentvudu, a prema optužnici, usmrćeni su ubodima nožem.

Odluka doneta nakon razgovora sa decom ubijenog para

Okružni tužilac Los Anđelesa Nejtan Dž. Hokman rekao je na konferenciji za novinare u utorak, 15. septembra, da je pre donošenja odluke da ne traži smrtnu kaznu razgovarao sa decom Roba i Mišel, odnosno Nikovom braćom i sestrama.

Kako je naveo, članovi porodice jasno su mu izneli svoje stavove.

Hokman je dodao da je odluku doneo nakon "rigoroznog razmatranja slučaja", koje je opisao kao pažljivo i temeljno.

"Brutalna ubistva Mišel i Roba Rajnera zauvek će ostati sa nama. Verujemo da se ubica trenutno nalazi u pritvoru", rekao je Hokman.

Nik se suočava sa doživotnim zatvorom

Najstroža kazna koja Niku Rajneru može biti izrečena jeste doživotni zatvor bez mogućnosti uslovnog otpusta, potvrdio je tužilac.

Velika porota podigla je optužnicu protiv njega za ubistvo, uz posebnu okolnost da je navodno čekao žrtve u zasedi, kao i zbog upotrebe noža.

Nik se izjasnio da nije kriv ni po jednoj tački optužnice, a zastupa ga advokat po službenoj dužnosti.

Rob i Mišel pronađeni mrtvi u kući

Optužnica se odnosi na smrt Roba Rajnera (78) i njegove supruge Mišel (70), koji su pronađeni bez svesti u svom domu u Brentvudu u ranim jutarnjim satima 14. decembra 2025. godine.

Nik je uhapšen nekoliko sati kasnije u blizini kampusa Univerziteta Južne Kalifornije.

Od hapšenja se nalazi u pritvoru bez mogućnosti izlaska uz kauciju.

"Ovo je bila duboka izdaja osobe koju su voleli i kojoj su verovali, a koja je sada optužena da ih je ubila", rekao je Hokman u ranijem saopštenju.

Sudski spor oko nasledstva

U međuvremenu se vodi i odvojena pravna bitka koja nije direktno povezana sa krivičnim postupkom protiv Nika.

Reč je o takozvanom "zakonu ubice naslednika" u Kaliforniji, koji sprečava osobu koja namerno ubije tvorca fonda ili trusta da nasledi imovinu iz tog fonda.

Nik pokušava da dobije pristup svom trustu pre okončanja krivičnog postupka.

O tom pitanju trebalo bi da bude održano posebno sudsko ročište 23. oktobra.

(Kurir)

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