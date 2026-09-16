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SLAVNI PEVAČ (43) PRONAĐEN MRTAV U JEZERU: "Nećake su ga tražile celu noć"

Ben Sonders je pobedio na prvom izdanju „Glasa Holandije“ 2011. godine. NJegov nestanak je prijavljen sinoć.

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Foto: Printscreen/ Instagram - bensaundersmusic
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Holandski pevač Ben Sonders preminuo je u 43. godini. Bio je prvi pobednik šoua talenata „Glas Holandije“. NJegovo telo je pronađeno u jezeru južno od Arnhema.

NJegove nećake su uspele da ga pronađu uz pomoć telefona. Policija još nije potvrdila njegovu smrt, ali neki članovi porodice jesu razgovarali sa holandskom štampom.

Ben Sonders je pobedio na prvom izdanju „Glasa Holandije“ 2011. godine. NJegov nestanak je prijavljen sinoć, a policija je od tada tragala za njim. Kada je jutros saznalo da je pronađeno telo, odmah se posumnjalo na najgore. Ispostavilo se da je zaista u pitanju Sonders. Međutim, mogućnost nelegalne igre je isključena.

Više pevačevih prijatelja okupili su se u utorak popodne na Rijkersvoerdseplasenu južno od Arnema. Članovi porodice su takođe došli u rekreativno područje. Policija je pokrenula potragu nakon što je jedan muškarac otišao da pliva tamo i nije se vratio na površinu.

Ranije istog dana je na Burgernetu objavljeno da se traga za „muškarcem, 43 godine, bele kože, brade, bele košulje, plavih farmerki, crnih cipela, raznih tetovaža na glavi i vratu“. Taj opis je odgovarao Benu Sondersu. Pevač je poreklom iz Horna (Severna Holandija), ali se nedavno preselio u kamp za prikolice u Arnhemu. Policija je takođe sprovela istragu u kući Bena Sondersa na njegovoj novoj adresi.

Nećake su ga pronašle telefonom

U utorak popodne, sve više medija se okupljalo na Rajkersvordseplasenu, zajedno sa naizgled emotivnim Sondersovim prijateljima. Potraga je sada završena. Još uvek nema zvanične potvrde da je pronađeno telo pevačevo, ali nekoliko članova Sondersove porodice jeste razgovaralo sa „De Telegrafom“.

„NJegove nećake su ga tražile celu noć“, rekao je član porodice sa strane njegove supruge. „Na kraju su uspeli da ga pronađu koristeći njegov telefon.“ Član porodice je takođe izjavio da je smrt došla kao potpuno iznenađenje.

Izuzetna karijera

Ben Sonders je pobedio na prvom holandskom izdanju „The Voice“ 2011. godine, ali je bio aktivan u muzičkoj industriji mnogo duže. Nakon pobede na „The Voice“, povremeno se pojavljivao u vestima i iz negativnih razloga. Na primer, 2016. godine je osuđen na društveno koristan rad zbog napada, a izazvao je i uzbunu pridruživši se sada zabranjenom motociklističkom klubu Satudarah. Pre godinu dana, Sonders se ponovo našao u vestima kada mu je automobil zapaljen.

U međuvremenu, Sondersova muzička karijera je nastavila da opada. Godine 2023, učestvovao je kao tajni pevač u televizijskoj emisiji „Tajni dueti“.

U januaru ove godine, Sonders je rekao da se borio sa značajnim finansijskim problemima i da se nosi sa zdravstvenim problemima zbog kilograma. Ipak, želeo je da nastavi da peva i nastupa, „uz štap ako je potrebno“.

(Kurir/ Telegraf/ hln.be)

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